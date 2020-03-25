Коронавирус на отдельных поверхностях может жить 72 часа
В Facebook быстро распространяется новость, в которой людей призывают усиленно соблюдать гигиену и максимально избегать общественных мест, так как новый коронавирус сохраняется в воздухе три часа, а на поверхностях - 72 часа. Некоторые читатели писали Re:Check и интересовались, это правда или все-таки просто поднятие паники.
Близко к правде - утверждение в основном правдиво, однако допущены мелкие неточности.
Исследование о жизнеспособности вируса в различных средах свидетельствует, что, если не брать во внимание отдельные нюансы, это правда.
В переданной многими дальше записи в Facebook не указан источник информации. Однако известно, что группа из нескольких американских ученых недавно провела исследование о том, как долго новый коронавирус может выжить. В воздухе он действительно задерживается до трех часов, на пластмассовых поверхностях - до 72 часов. Однако нужно принять во внимание и сказанное в поясняющем материале Университета Джона Хопкинса, что спустя столь долгое время выживает только совсем небольшая часть вирусного материала. В исследовании спустя 72 часа на пластмассе, например, оставалось менее 0,1% вирусного материала, поэтому и возможность заразиться значительно снизилась. Однако нужно обратить внимание на то, что на других материалах вирус так долго не живет.
- В воздухе вирус живет до трех часов.
- На пластмассе - до 72 часов.
- На нержавеющем металле - до 48 часов.
- На меди - до четырех часов.
- На картоне - до 24 часов.
Источник: The New England Journal of Medicine
Профессор школы медицины Джона Хопкинса Керолайн Макхаммер в статье также поясняет, что капли, выделяющиеся при кашле или выдохе, в природе на землю падает быстрее, чем в в экспериментальных условиях лаборатории.
Однако необходимость соблюдения различных мероприятий по осторожности сохраняется. И Латвийский центр по профилактике и контролю заболеваний рекомендует часто мыть руки, кроме того, людям обязательно нужно соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.
Вывод: Правда, что вирус в воздухе может сохраняться три часа, а на пластмассовых поверхностях - до 72 часов. Нужно принять во внимание, что количество вирусного материала на поверхностях с течением времени постепенно снижается, и через 72 часа его совсем немного.