Без отпевания и в больничной робе. Италия с трудом успевает хоронить жертв коронавируса

В разгар эпидемии гробовщикам приходится испытывать напор родственников. Через закрытые двери им пытаются передать написанные от руки записки, семейные реликвии, рисунки и стихи с просьбой положить все это в гроб покойному.

Но сейчас это невозможно. Захоронение посторонних предметов временно запрещено.

Сотрудники ритуальных служб очень подвержены заражению, и скоро у них закончатся средства спецзащиты Getty Images

Если человек умер дома, гробовщики приходят забрать его в полном защитном костюме: очки, маска, перчатки и спецодежда. Для тех, у кого только что скончался близкий человек, это дополнительный стресс.

Многие гробовщики сами находятся в карантине, их конторы закрыты. Есть опасения, что у тех, кто пока работает, скоро закончатся средства защиты.

В Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в любой другой стране мира Reuters

"У нас достаточно спецсредств еще на неделю, когда они закончатся, мы просто не сможем работать. И мы еще самая большая сеть ритуальных услуг в стране. Даже не представляю, как обстоят дела у других", - говорит Черато.

Запрет на похороны

В Италии в качестве экстренной меры по сдерживанию коронавируса похоронные службы запрещены. Для страны с глубокими католическими традициями - это беспрецедентный шаг.

Иногда отпевание занимает несколько секунд, часто обходятся вовсе без него Getty Images

Андреа хоронит кого-нибудь как минимум раз в день, и ни один человек не приходит проститься из-за условий карантина.

"На погребении могут присутствовать только один-два человека. [Если кто-то и приходит], сил произнести речь ни у кого нет, и процесс проходит в полной тишине", - рассказывает гробовщик.

По возможности он старается избегать таких ситуаций. Андреа едет к церкви, открывает багажник с гробом и просит священника в ускоренном порядке провести обряд благословения.

Чаще всего весь обряд занимает всего несколько секунд, потому что гробовщика уже ждет следующая жертва коронавируса.

Страна гробов

Гробы складывают в церквях, на кладбищах не успевают рыть могилы Getty Images

Похоронная индустрия в Италии переживает сильнейшую нагрузку, а число умерших продолжает расти.

По состоянию на 24 марта от Covid-19 в стране скончались почти 7 тысяч человек. Это больше, чем в любой другой стране мира.

"Возле нашего отделения в Кремоне (Ломбардия) рядами стоят гробы, напоминает супермаркет", - говорит Черато.

Морги в больницах на севере Италии переполнены.

"Часовня больницы в Кремоне похожа больше на мастерскую плотника", - говорит сотрудник местного отделения Массимо Манкастроппа.

Десятки гробов также накапливаются в церквях в ожидании очереди на погребение.

Но в Бергамо, городе, где умерло больше всего людей, кладбища переполнены, и решать эту проблему вызвали военных.

Ночью на прошлой неделе местные жители в полной тишине наблюдали, как колонна армейских грузовиков везла по улицам города более 70 гробов.

Для транспортировки мертвых в Бергамо призвали итальянскую армию Reuters

В них лежали жители Бергамо, которых вывозили в соседний город для кремации. Мало что с момента вспышки эпидемии в Италии было более шокирущим, чем это зрелище.

Скромные перевозчики душ

Врачей и медперсонал в Италии называют героями, спасающими людей в эти мрачные для страны времена. Сотрудники ритуальных фирм и похоронных бюро остаются в тени.

"Многие видят в нас просто перевозчиков душ"- говорит Массимо.

"Все будет хорошо" - с оптимизмом пишут везде итальянцы Getty Images

По его словам, для многих итальянцев они сродни Харону, зловещему мифологическому персонажу, перевозившему усопших через реку, отделяющую мир живых от мира мертвых.

Неблагодарное занятие в глазах многих.

"Но уверяю вас, все, чего мы хотим, - сделать смерть человека максимально достойной", - говорит гробовщик.

#Andratuttobene - самый популярный хэштег в Италии с момента начала эпидемии. С итальянского он переводится - "все будет хорошо". Его используют вместе с изображением радуги.