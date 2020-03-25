Рига не планирует отменять льготы на проезд в транспорте даже на время режима ЧС

В Даугавпилсе на время чрезвычайного положения такие льготы в общественном транспорте отменены, чтобы снизить поток пассажиров и уменьшить прямые контакты между людьми.

Балшевиц сообщил, что в Риге этого делать не планируется. Он подчеркнул, что пенсионеры - одна из наименее защищенных групп общества, поэтому не следует ограничивать их возможности попасть в магазин, аптеку и т.д.

"Мы считаем, что отмена льгот не решит проблем", - сказал руководитель временной администрации, отметив, что перемещение общественным транспортом можно уменьшить, разъясняя людям, почему при чрезвычайном положении делать это нужно по возможности меньше.