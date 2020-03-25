Латвии хватает тестов на Covid-19, заказано еще свыше 30 тысяч

Так как в настоящее время расширены группы населения, которые планируется целенаправленно проверять на заболевание Covid-19, пока невозможно определить конкретное количество необходимых тестов. В то же время Минздрав заверяет, что запасы тестов пополняются каждую неделю, сейчас их достаточно.