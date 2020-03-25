Несмотря на Covid-19, компании пока не планируют отменять открытие новых магазинов

В этом году ожидается открытие первых магазинов Lidl, в мае должен открыться супермаркет Rimi Aleja, построенный на месте бывшего завода робототехники, пишет в среду газета Neatkariga.
Опрошенные Neatkariga торговые компании пока не меняют из-за коронавируса свои планы по открытию новых магазинов.
Руководитель Rimi Latvia по общественным отношениям Регина Икала сказала Neatkariga, что комплекс Aleja уже построен, открытие его планируется в мае.
Lidl в этом году планировал открыть в Латвии свои первые десять магазинов. Правда, даты открытия по-прежнему не названы.
В октябре 2018 года, когда начиналось строительство логистического центра в Дрейлини, были прогнозы о том, что строительные работы завершатся к январю 2020 года.