Несмотря на Covid-19, компании пока не планируют отменять открытие новых магазинов

Опрошенные Neatkariga торговые компании пока не меняют из-за коронавируса свои планы по открытию новых магазинов.

Руководитель Rimi Latvia по общественным отношениям Регина Икала сказала Neatkariga, что комплекс Aleja уже построен, открытие его планируется в мае.

Lidl в этом году планировал открыть в Латвии свои первые десять магазинов. Правда, даты открытия по-прежнему не названы.