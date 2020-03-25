Хоркина о переносе Олимпиады: "Нельзя было обижать Россию. Это божье наказание"

41-летняя Хоркина призналась, что не видит другого решения, а "исходя из того, что жизнь у каждого одна - это решение правильное". Хоркина отметила, что финансовые или моральные потери, которые мы можем понести не стоят того, чтобы рисковать здоровьем огромного количества людей.

Хоркина пояснила, что если будет необходимо, то спортсмены подготовяться к соревнованиям в 2021 году.

При этом бывшая гимнастка добавила, что считает происходящее "божьим наказанием" за нападки на Россию.

"Это всё произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поётся, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьезная и смертельная гадость по всему миру, но не надо было устраивать эти политические передёргивания. И на мой взгляд, это некое божье наказание", - заявила Хоркина в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 24 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) вместе с японскими властями решили перенести Олимпиаду на 2021 год.