Yandex.Taxi запускает в Риге услугу доставки

С ее помощью пользователи могут, например, передать близким одежду, еду, лекарства или средства гигиены, а водители — получить дополнительные заказы.

"Доставку" можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту.

Для отправки посылки необходимо отнести ее к машине и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда автомобиль подъедет.

Жителям Риги также доступна опция "От двери до двери" за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. Также в комментариях можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто заберет посылку у двери, отвезет по нужному адресу, положит ее и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка от Tirzdniecības parks ALFA до Pērnavas iela 5 обойдется примерно в 3,9 евро, от Spice до Republikas laukums 2a — в 4,7 евро (без учета скидок). Для этой услуги нет наличного расчета, она заранее оплачивается картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо обмениваться с водителем купюрами и монетами.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением инфекции.