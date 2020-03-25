К медикам попали первые изготовленные в Латвии на 3D-принтере защитные маски

В лечебные учреждения поступили первые защитные маски для лица, изготовленные на 3D-принтере, идея создания которых победила на прошлой неделе в проходящем в Риге хакатоне HackForce, посвященном снижению последствий кризиса Covid-19.
Как передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказала президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, созданные Дидзисом Деюсом и Янисом Ятниксом вместе с командой маски уже в конце прошлой недели были переданы медикам Клинической университетской больницы им. П.Страдиня. Кроме того, эти маски получит персонал центра Gastro и семейные врачи.
"Это очень хорошая защита лица. Ее создание согласовано с профессором Угой Думписом и коллегами из "Страдини", чтобы понять, насколько большая она должна быть. (..) Вместе с [обычной одноразовой маской] она обеспечивает хорошую защиту от капель, которые могут идти от пациента с Covid-19", - рассказала Айзсилниеце.
Смотрите сюжет на латышском языке:
Ранее совладелец предприятия Baltic3D Деюс агентству LETA рассказал, что цель инициативы - обеспечить в нынешних условиях для всех необходимую защиту для лица, которая позволит снизить потенциальный риск заболевания.
В ходе разработки продукта его авторы консультировались в врачами как о качестве, так и о том, как их дезинфицировать. Впрочем, пока что сертификация защитных масок не проводилась.
Как заявила Айзсилниеце, защита лица такого типа - лучше, чем обычная защитная маска для лица, так как ее можно дезинфицировать и использовать повторно, тогда как обычная действует всего два часа, после чего она перестает быть эффективной.