К медикам попали первые изготовленные в Латвии на 3D-принтере защитные маски

Как передаче "900 секунд" телеканала TV3 рассказала президент Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце, созданные Дидзисом Деюсом и Янисом Ятниксом вместе с командой маски уже в конце прошлой недели были переданы медикам Клинической университетской больницы им. П.Страдиня. Кроме того, эти маски получит персонал центра Gastro и семейные врачи.

"Это очень хорошая защита лица. Ее создание согласовано с профессором Угой Думписом и коллегами из "Страдини", чтобы понять, насколько большая она должна быть. (..) Вместе с [обычной одноразовой маской] она обеспечивает хорошую защиту от капель, которые могут идти от пациента с Covid-19", - рассказала Айзсилниеце.

Смотрите сюжет на латышском языке:

Ранее совладелец предприятия Baltic3D Деюс агентству LETA рассказал, что цель инициативы - обеспечить в нынешних условиях для всех необходимую защиту для лица, которая позволит снизить потенциальный риск заболевания.

В ходе разработки продукта его авторы консультировались в врачами как о качестве, так и о том, как их дезинфицировать. Впрочем, пока что сертификация защитных масок не проводилась.