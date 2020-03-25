Ср, 25.03.2020
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В Литве от коронавируса скончался третий человек. Все лежали в одной больнице

ФОТО: EPA/Scanpix

В Литве от коронавируса скончался третий человек, подтвердила BNS директор вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

"Да, мы получили эту информацию, человек является пациентом Укмергской больницы. Это пожилой человек", - сказала Лингене.

Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил, что скончавшийся был в Укмергской больнице, а в целом в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания.

Все трое скончавшиеся от коронавируса были пациентами Укмергской больницы.

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