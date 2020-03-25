Роналду может покинуть "Ювентус". У него есть предложения от двух клубов

По информации источника, в услугах 35-летнего нападающего заинтересованы два клуба - французский ПСЖ и английский "Манчестер Юнайтед". Сообщается, что обе команды уже сделали предложение португальцу.

Напомним, что Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. За "красных дьяволов" нападающий провёл 196 матчей, забив 84 мяча.

Возвращение Роналду в "МЮ" прежде всего зависит от того, сможет ли команда в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов. В данный момент команда идёт на пятом месте, отставая от "Челси" на три очка.