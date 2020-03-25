У вас прикладывается? Лимит бесконтактных платежей без PIN-кода увеличен до 50 евро

В условиях режима чрезвыайной ситуации с четверга дня, 26 марта, лимит бесконтактных платежей без PIN-кода составит 50 евро, сообщили агентству LETA в Ассоциации финансовой отрасли.
Такое решение принято для ограничения прямых контактов между людьми и соприкосновения с поверхностями платежных терминалов, сообщили в ассоциации. Для полного введения нового лимита по всей Латвии потребуется несколько дней.
Лимит бесконтактных карточных платежей повысят Swedbank, Luminor, SEB banka, Citadele, BlueOrange Bank, Baltic International Bank, PrivatBank, Signet Bank, LPB Bank, Industra Bank и Rigensis Bank, и эти банки охватывают более 99% рынка платежных карт.
Ассоциация призывает и другие организации, обеспечивающие прием карточных платежей, следовать этой инициативе. Предполагается, что это решение увеличит количество бесконтактных сделок по крайней мере на 10 процентных пунктов.
Новый лимит будет действовать до окончания режима чрезвычайной ситуации.