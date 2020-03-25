Ср, 25.03.2020
Сейчас крайне важно продолжать уже начатые профилактические меры по предотвращению распространения болезни, а особенно — отслеживать источники инфицирования. Юрий Перевощиков, представитель SPKC
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Банки перед визитами клиентов могут проверять их счета, чтобы узнать, ездили ли они за границу

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В условиях чрезвычайного положения банки перед очными визитами клиентов имеют право ознакомиться с информацией о счете, чтобы понять, был ли клиент за границей, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям Комиссии рынка финансов и капитала Даце Янсоне.

Она напомнила, что люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться дома и не посещать публичные места. Если клиент записался на очный визит, работники банка имеют право просмотреть его счет, чтобы убедиться в том, что предоставленная клиентом информация соответствует действительности.

Янсоне напомнила также, что все банки сейчас призывают клиентов пользоваться удаленными услугами. Обеспечение обслуживания клиентов и меры по защите работников являются внутренним делом каждого банка, добавила она.

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