Банки перед визитами клиентов могут проверять их счета, чтобы узнать, ездили ли они за границу

В условиях чрезвычайного положения банки перед очными визитами клиентов имеют право ознакомиться с информацией о счете, чтобы понять, был ли клиент за границей, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям Комиссии рынка финансов и капитала Даце Янсоне.
Она напомнила, что люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться дома и не посещать публичные места. Если клиент записался на очный визит, работники банка имеют право просмотреть его счет, чтобы убедиться в том, что предоставленная клиентом информация соответствует действительности.
Янсоне напомнила также, что все банки сейчас призывают клиентов пользоваться удаленными услугами. Обеспечение обслуживания клиентов и меры по защите работников являются внутренним делом каждого банка, добавила она.