Банки перед визитами клиентов могут проверять их счета, чтобы узнать, ездили ли они за границу

Она напомнила, что люди, вернувшиеся из-за границы, обязаны находиться дома и не посещать публичные места. Если клиент записался на очный визит, работники банка имеют право просмотреть его счет, чтобы убедиться в том, что предоставленная клиентом информация соответствует действительности.