КХЛ завершила сезон из-за коронавируса. Кубок Гагарина отменён

Напомним, что ранее из розыгрыша Кубка Гагарина решили сняться финский "Йокерит", а также казахстанский "Барыс". Позднее казанский "Ак Барс" обратился к КХЛ с просьбой прервать сезон.

"Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным", - заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов также отметил, что понимает расстройство болельщиков команд, которые вышли во второй раунд серии плей-офф Кубка Гагарина, но в сложившейся ситуации лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения.

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19. pic.twitter.com/IHtbtA5SHs — КХЛ (@khl) March 25, 2020

В заявлении КХЛ также говорится о том, что продолжение чемпионата летом крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. Это связано с тем, что клубам необходимо было бы полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки.