Ср, 25.03.2020
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В Мозамбике в контейнере найдены трупы 64 мигрантов

ФОТО: EPA/Scanpix

В закрытом контейнере в мозамбикском городе Тете найдены трупы 64 мигрантов, сообщила Всемирная миграционная организация. 

Все погибшие в контейнере - мужчины, сообщает CNN.

14 из находившихся в контейнере человек выжили - их всех доставили в больницу.

Выжившие рассказали, что все они граждане Эфиопии, и что контейнер направлялся в ЮАР.

Власти Мозамбика задержали водителя автомобиля, перевозившего контейнер, и его напарника.

Водитель рассказал полиции, что ему за доставку контейнера до конечного пункта предложили вознаграждение в размере примерно 460 евро.

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