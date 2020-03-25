В Мозамбике в контейнере найдены трупы 64 мигрантов

В закрытом контейнере в мозамбикском городе Тете найдены трупы 64 мигрантов, сообщила Всемирная миграционная организация.
Все погибшие в контейнере - мужчины, сообщает CNN.
14 из находившихся в контейнере человек выжили - их всех доставили в больницу.
Выжившие рассказали, что все они граждане Эфиопии, и что контейнер направлялся в ЮАР.
Власти Мозамбика задержали водителя автомобиля, перевозившего контейнер, и его напарника.
Водитель рассказал полиции, что ему за доставку контейнера до конечного пункта предложили вознаграждение в размере примерно 460 евро.