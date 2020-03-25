Трансляция: Информируют о безопасности общества во время эпидемии Covid-19 в Латвии

В пресс-конференции принимают участие заместитель начальника Госполиции, начальник Главного управления полиции порядка Нормунд Крапсис, директор SPKC Юрий Перевощиков, заместитель руководителя CERT.LV Варис Тейванс, председатель Цесисской краевой думы Янис Розенбергс и председатель Лиепайской городской думы Янис Вилнитис.

Напомним, Вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 24 человек, общее количество заболевших - 221 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдал 1151 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 7957 человек.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".