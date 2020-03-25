В Паневежисе подтверждена четвертая смерть от коронавируса в Литве

Скончавшийся человек входил в группу риска.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига выразил соболезнования его семье и близким.

Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Паневежской больницы Витаутас Ряубишкис,

пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики (ЮАР), его состояние все это время было тяжелым.

"Сегодня около 11 часов пациент скончался, он был заражен коронавирусом. Его лечили с 12 марта, он входил в группу риска и у него были многие другие болезни. Медики все это время профессионально и очень ответственно работали, директор выражает искренние соболезнования семье и близким покойного, искренне благодарит весь медицинский персонал", - сказал Ряубишкис.

По его словам, при лечении больного проводились консультации с "лучшими специалистами этой сферы в стране", их также благодарят за помощь.

Как сообщалось ранее, пациент был госпитализирован по причине других недугов, коронавирус выявили у него уже в больнице. По этой причине на обязательный карантин был отправлен 51 человек из персонала больницы, основная их часть - медики. После первых тестов коронавирус у них не обнаружен.

По словам Ряубишкиса, повторные анализы будут проведены с четверга, в случае отрицательного ответа медики смогут вернуться на работу.