В Паневежисе подтверждена четвертая смерть от коронавируса в Литве
В Паневежской республиканской больнице скончался пациент, зараженный коронавирусной инфекцией. Это четвертый случай смерти от этого вируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.
Скончавшийся человек входил в группу риска.
Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига выразил соболезнования его семье и близким.
Как сообщил BNS представитель по связям с общественностью Паневежской больницы Витаутас Ряубишкис,
пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики (ЮАР), его состояние все это время было тяжелым.
"Сегодня около 11 часов пациент скончался, он был заражен коронавирусом. Его лечили с 12 марта, он входил в группу риска и у него были многие другие болезни. Медики все это время профессионально и очень ответственно работали, директор выражает искренние соболезнования семье и близким покойного, искренне благодарит весь медицинский персонал", - сказал Ряубишкис.
По его словам, при лечении больного проводились консультации с "лучшими специалистами этой сферы в стране", их также благодарят за помощь.
Как сообщалось ранее, пациент был госпитализирован по причине других недугов, коронавирус выявили у него уже в больнице. По этой причине на обязательный карантин был отправлен 51 человек из персонала больницы, основная их часть - медики. После первых тестов коронавирус у них не обнаружен.
По словам Ряубишкиса, повторные анализы будут проведены с четверга, в случае отрицательного ответа медики смогут вернуться на работу.
В Литве в целом выявлены 255 случаев коронавируса, четыре человека скончались: три в Укмерге, один - в Панявежисе.