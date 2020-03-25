Ср, 25.03.2020
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Rīgas siltums на время режима ЧС снизит тарифы и не будет штрафовать за опоздание с оплатой

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Rīgas siltims в связи с режимом чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 не будет взимать штраф за просроченные платежи и отключать отопление, а с 1 апреля снизит тариф на теплоэнергию, сообщила агентству LETA представитель предприятия Линда Ренце. 

"В этой ситуации все должны действовать ответственно и сплоченно, поэтому в рамках своих возможностей мы решили ввести меры поддержки для наших клиентов, не взимая штрафы и продолжая подачу теплоэнергии даже в том случае, если платеж просрочен", - сказал руководитель предприятия Нормунд Талцис. 

Также уже с 1 апреля вступит в силу пониженный тариф на теплоэнергию - в дальнейшем он будет составлять 48,08 евро за мегаватт-час без НДС, что на 7,4% меньше, чем в настоящее время.

"Это будет самый низкий тариф на теплоэнергию среди крупнейших городов Латвии", - подчеркнули в компании.

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