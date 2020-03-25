Инфекционист: ясно, что режим ЧС в Латвии придется продлевать

На вопрос, не следует ли теперь ужесточить ограничения, он ответил, что пока число зараженных растет достаточно равномерно и нет причин для более строгих мер.

Однако готовность лечебных учреждений принять пациентов должна быть повышена.

"Нужно понять, что дополнительные ограничения могут вызвать ряд других медицинских и социальных проблем, и после их отмены распространение инфекции возобновится с прежней скоростью", - сказал профессор, призвав людей менять повседневные привычки и жить иначе, максимально ограничивая контакты с другими людьми.

По словам Думписа, есть риск роста заболеваемости среди старшего поколения, заразиться могут и медицинские работники, и это даже неизбежно. "Но не думаю, что в Латвии это достигнет масштабов Италии, потому что мы ввели меры предосторожности значительно раньше", - сказал специалист.

Как известно, эпидемиологи не смогли получить данные о путях инфицирования нескольких заболевших Covid-19 латвийцев, поэтому можно считать, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19.