В Одни Ворота: Весь спорт в нокауте, кроме белорусского
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
- Весь спортивный мир состоит из переносов и отмен. Коронавирус не может остановить лишь белорусские национальные первенства. Американские поклонники хоккея следят за белорусской лигой и обсуждают игроков, матчи и логотипы клубов.
- Спортсмен, находящийся на самоизоляции пробежал марафонскую дистанцию у себя дома. Как такое возможно? Вам потребуются усердные тренировки (благо, время теперь есть), мужество настоящего марафонца и большой балкон.
- Плюсы indoor спорта как главная радость энтузиастов, оказавшихся один на один с коронавирусом
- Так же сегодня в программе другие новости из мира спорта, в котором происходят небывалые события.