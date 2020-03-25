Ср, 25.03.2020
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В Одни Ворота: Весь спорт в нокауте, кроме белорусского
Подкаст Radio SWH+

ФОТО: EPA/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • Весь спортивный мир состоит из переносов и отмен. Коронавирус не может остановить лишь белорусские национальные первенства. Американские поклонники хоккея следят за белорусской лигой и обсуждают игроков, матчи и логотипы клубов.
  • Спортсмен, находящийся на самоизоляции пробежал марафонскую дистанцию у себя дома. Как такое возможно? Вам потребуются усердные тренировки (благо, время теперь есть), мужество настоящего марафонца и большой балкон. 
  • Плюсы indoor спорта как главная радость энтузиастов, оказавшихся один на один с коронавирусом
  • Так же сегодня в программе другие новости из мира спорта, в котором происходят небывалые события.

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