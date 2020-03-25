Эпидемиолог о сокращении рейсов Rīgas satiksme: абсолютно неприемлемо

"Мы категорически не удовлетворены ситуацией, сложившейся в общественном транспорте "Ригас сатиксме" при сокращении количества рейсов", - заявил он, подчеркнув, что сокращение количества рейсов в часы, когда люди едут на работу и возвращаются с нее, является "абсолютно неприемлемым" с точки зрения эпидемиологической безопасности.

Дело в том, что, если транспорт ходит реже, в нем собирается большее количество человек. По словам Перевощикова, этим вопросом должна заняться Рижская дума.