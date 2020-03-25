Эпидемиолог о сокращении рейсов Rīgas satiksme: абсолютно неприемлемо

С точки зрения эпидемиологической безопасности сокращение количества рейсов общественного транспорта в Риге "абсолютно неприемлемо", заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.
"Мы категорически не удовлетворены ситуацией, сложившейся в общественном транспорте "Ригас сатиксме" при сокращении количества рейсов", - заявил он, подчеркнув, что сокращение количества рейсов в часы, когда люди едут на работу и возвращаются с нее, является "абсолютно неприемлемым" с точки зрения эпидемиологической безопасности.
Дело в том, что, если транспорт ходит реже, в нем собирается большее количество человек. По словам Перевощикова, этим вопросом должна заняться Рижская дума.
Как сообщалось, в связи с сокращением количества пассажиров в общественном транспорте после объявления чрезвычайной ситуации в Риге с 21 марта были произведены изменения в расписании. RUS.TVNET сообщал, что утром 21 марта из Болдераи в центр 3-й автобус уехал переполненным - у пассажиров не оказалось никакой возможности соблюдать рекомендованную безопасную дистанцию в 2 метра от других людей.