Прогноз Тамары Глобы в связи с пандемией: "Во многом это благо". Когда закончится и для чего нам это испытание?

Известный российский астролог Тамара Глоба не так давно стала гостьей утреннего шоу "Русские Перцы" на Русском Радио. В беседе с ведушими она ответила на самые актуальные вопросы, связанные с пандемией коронавируса в мире, озвучила свой прогноз относительно того, что нас ждет, объяснила, почему это происходит и для чего нам даются такие испытания. Разговор, признаться, получился очень позитивный...
"Во многом, мне кажется, это благо, - начала астролог. - Потому что очень давно много "мусорных" людей, простите за это прямое название, - действительно очень больных, людей, которых никто нигде не проверяет, как это было раньше (...) Минус еще и в том, что люди, которые подозреват, что они заболели, могут быть проверены за плату - это тоже плохо. На мой взгляд, конечно, если проверить в той же России или в любой другой стране повально, то можно обнаружить очень много всяких инфекций - не только эту, которая есть.
Здоровье нации важно для любой страны, так что благо в первую очередь в этом, потому что страны посмотрят на себя, на свои внутренние дела, очистятся немного от того потока, который проходит сквозь них..."
Астролог добавила, что
ранее она прогнозировала, что страны захлопнутся в этом году, что въезды и границы будут ограничены, и продолжаться это будет как минимум 1,5-3 года.
"Потому что это такой период, мы вступили вообще в новый этап, - пояснила эксперт. - Помните 2001 год - две башни? Вот сейчас примерно такой же этап начала века, когда открывается новое десятилетие. На первом уровне оно будет открываться вот именно с этими угрозами, которые существуют сейчас, ну а впоследствии, конечно, они перетекут в другую форму, и мы действительно активно будем заниматься и экологией, и здоровьем Земли и человека. (...)
Обратите внимание, люди перестали следить за элементарной гигиеной - вот это повальное "все можно и все равно" пришло в жизнь всех, потому что невероятное количество не только каких-то половых проблем - болезней, которые приносят заразу людям... Пошел период, когда все это свободно гуляет и распространяется очень активно".
Сейчас, когда передвижение ограничено, по мнению Тамары Глобы, каждому необходимо посмотреть на себя.
Позитивно, на ее взляд, то, что страны очистятся, а также то, что люди в период карантина посмотрят друг другу в глаза. Кроме того, многие стали наконец заниматься семьей и детьми...
"Так приятно посидеть дома, сделать ужин, почитать, помочь ребенку с уроками, заняться собой, в том числе и здоровьем", - с улыбкой отметила эксперт.
Как это все будет развиваться?
Самый эпицентр, по словам астролога, мы прожили осенью, когда никто не обращал на это внимание, и зимой. А последствия, очищение от проблем - по сути говоря, ситуация развернется в течение года, может, чуть больше. Тем не менее еще года три - три с половиной придется справляться с какими-то остаточными явлениями. "Но по большому счету то, сто сейчас началось, это завершится в ближайший период, и, пожалуй,
первая такая волна отхода будет именно в середине апреля, потом вторая волна будет уже в самом начале июня, когда нас будут волновать уже другие проблемы.
И, наконец, вот возврат к этой ситуации - уже на другом уровне, другого плана (к вопросам здоровья и вирусов) - произойдет в конце осени этого года и перекинется на начало зимы.
В целом же Тамара Глоба счмтает, что все происходящее - некая перезагрузка.
Пркупки, накопления, планы...
С покупками астролог советует повременить, причем это касается даже бытовой техники. Что касается денег, то такого фантастического обвала, как все ждут, по ее прогнозу, не будет. А еще Тамара Глоба советует всем учиться перепланировать, "потому что сейчас то, что касается планов, в том числе и материальных - отношений с финансами, и планов, которые касаются и питания - перестроения продуктового, и вообще планов на жизнь, то здесь нужно учиться быстро перестраиваться под изменяющиеся события.
В ближайшие три года начиная с 2020-го, и я об этом тоже часто говорила, мы вошли в трехлетие, когда наши планы могут не срабатывать. И к этому тоже нужно привыкнуть".
Привыкнуть к тому, что нужно жить спонтанно, пояснила эксперт, после чего обратилась ко всем с очень позитивными и вдохновляющими словами:
"Несмотря на то, что этот год действительно нелегкий - начался он сложно, в середине года тоже будут такие моменты, в конце года будут сложные события - и тем не менее у каждого человека, у каждого знака (Зодиака) в этом году есть свои позитивные перемены. И они касаются будущих возможностей. Хотят люди того или нет, но жизнь заставит их меняться и делать шаги в будущее. Это очень здорово!". (...)
"Любые испытания, которые мы здесь проходим, и любые события - они делают нас крепче и сильнее, и даже эти же самые вирусы.
Они дают нашему организму - нашему ДНК - новое сопротивление, новые возможности и шаг в будущее", - отметила в завершение Тамара Глоба.