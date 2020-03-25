Пособие за простой, возможно, получат работники компаний всех отраслей

Кабинету министров будет предложено рассмотреть вопрос о выплате пособий за простой работникам всех компаний, если их оборот существенно уменьшился из-за распространения Covid-19, сообщили агентству LETA в Минфине.
В среду прошло собрание созданной по заданию премьер-министра Кришьяниса Кариньша группы по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса. В сотрудничестве с Минэкономики, Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийской торгово-промышленной палатой в рабочей группе было достигнуто соглашение об универсальном критерии, при соответствии которому остальные отрасли смогут претендовать на получение поддержки для сокращения последствий кризиса.
Этим критерием является падение оборота на 30% из-за последствий распространения Covid-19.
По словам Рейрса, члены группы также договорились, что компаниям-экспортерам, компаниям с высокой продуктивностью, высокими зарплатами и компаниям, сделавшим существенные долгосрочные инвестиции в основные средства государственная поддержка будет доступна уже при падении оборота на 20%.
Как сообщалось, принятое Кабинетом министров во вторник решение о выплате пособий за простой 73 000 работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, обойдется государственному бюджету почти в 102 млн евро.
Пособия за простой первоначально получат работники таких отраслей, как
транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура. Пособие будет выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро в месяц.
Ежемесячное фискальное влияние этого решения на бюджет составит 50,89 млн евро, следовательно, если предположить, что пособия за простой будут выплачиваться до 14 мая, на их выплату потребуется 101,79 млн евро.
Однако эта сумма вырастет, если правительство расширит список отраслей, которые могут претендовать на помощь.