Пособие за простой, возможно, получат работники компаний всех отраслей

В среду прошло собрание созданной по заданию премьер-министра Кришьяниса Кариньша группы по поддержке бизнеса и работников под руководством министра финансов Яниса Рейрса. В сотрудничестве с Минэкономики, Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийской торгово-промышленной палатой в рабочей группе было достигнуто соглашение об универсальном критерии, при соответствии которому остальные отрасли смогут претендовать на получение поддержки для сокращения последствий кризиса.

Этим критерием является падение оборота на 30% из-за последствий распространения Covid-19.

По словам Рейрса, члены группы также договорились, что компаниям-экспортерам, компаниям с высокой продуктивностью, высокими зарплатами и компаниям, сделавшим существенные долгосрочные инвестиции в основные средства государственная поддержка будет доступна уже при падении оборота на 20%.

Как сообщалось, принятое Кабинетом министров во вторник решение о выплате пособий за простой 73 000 работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-19, обойдется государственному бюджету почти в 102 млн евро.

Пособия за простой первоначально получат работники таких отраслей, как

транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура. Пособие будет выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро в месяц.

Ежемесячное фискальное влияние этого решения на бюджет составит 50,89 млн евро, следовательно, если предположить, что пособия за простой будут выплачиваться до 14 мая, на их выплату потребуется 101,79 млн евро.