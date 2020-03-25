Конфискованный спирт по заказу МВД превратят в дезинфицирующее средство
В среду, 25 марта, на косметическое предприятия MADARA Cosmetics доставлены 5000 литров конфискованного спирта (концентрация более 90%). Спирты протестировали, признали безопасным для использования как средства дезинфекции. И сейчас из него сделают средство для обработки поверхностей - с подачи главы МВД Сандиса Гиргенса. Об этом RUS.TVNET сообщила советник Гиргенса по связям с общественностью Беата Йоните.
"В кризисной ситуации надо найти творческое решение. Службы боролись с нелегальными производителями акцизных товаров и контрабандистами, и обычно эти товары уничтожаются. Впервые в истории свободной Латвии мы используем спирт целесообразно - чтобы органы внутренних дел, муниципальные учреждения - в том числе и больницы, были обеспечены средствами дезинфекции в то время, когда они дефицитные и продаются по завышенной цене", - сказал министр Гиргенс.
Madara Cosmetics в сотрудничестве с компанией L.Ē.V. переработает конфискованный спирт бесплатно. Член правления предприятия Улдис Илтнерс указал, что "в этой кризисной ситуации мы все должны быть едины. Когда МВД с нами об этом говорило, наше решение было мгновенным - мы должны принять участие и помочь стране", - сказал он.
Средство дезинфекции разольют по пятилитровым канистрам. Планируется, что часть переработанного спирта будет готова уже 27 марта, а весь объем будет доступен службам до 3 апреля. Часть спирта передадут еще одному коммерсанту, информация об этом будет позже.
Как сообщалось ранее, полицейские, которые навещают людей, нарушивших карантин, в опасности - у них нет средств защиты, только простые маски. Таких приобрели 100 тысяч штук, многие сотрудники полиции их назвали бессмысленными. За маски заплатили 40 тысяч евро - из средств на непредвиденные расходы, без конкурса по причине чрезвычайной ситуации.