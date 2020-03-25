Конфискованный спирт по заказу МВД превратят в дезинфицирующее средство

"В кризисной ситуации надо найти творческое решение. Службы боролись с нелегальными производителями акцизных товаров и контрабандистами, и обычно эти товары уничтожаются. Впервые в истории свободной Латвии мы используем спирт целесообразно - чтобы органы внутренних дел, муниципальные учреждения - в том числе и больницы, были обеспечены средствами дезинфекции в то время, когда они дефицитные и продаются по завышенной цене", - сказал министр Гиргенс.

Madara Cosmetics в сотрудничестве с компанией L.Ē.V. переработает конфискованный спирт бесплатно. Член правления предприятия Улдис Илтнерс указал, что "в этой кризисной ситуации мы все должны быть едины. Когда МВД с нами об этом говорило, наше решение было мгновенным - мы должны принять участие и помочь стране", - сказал он.

Средство дезинфекции разольют по пятилитровым канистрам. Планируется, что часть переработанного спирта будет готова уже 27 марта, а весь объем будет доступен службам до 3 апреля. Часть спирта передадут еще одному коммерсанту, информация об этом будет позже.