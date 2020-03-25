СГД начала принимать заявки на пособия за простой и возврат НДС

С целью оказать оперативную помощь предприятиям, которые могут пострадать из-за распространения Covid-19, Служба госдоходов (СГД) в среду, 25 марта, начала возвращать переплату по налогу на добавленную стоимость (НДС) всем налогоплательщикам, которые ее задекларировали.
В среду СГД начала выплачивать скопившуюся с начала года переплату по налогам. До конца года это будут делать каждый месяц, сообщает LETA.
ДЛя того, чтобы получить пособие по простою, работодатели должны оформить заявку в Системе электронного декларирования СГД (EDS). Пособие будут выплачивать конкретным работникам, а не предприятию. Таким образом, людям компенсируют не выплаченные зарплаты с 14 марта.
Предприниматели, чей бизнес затронул вызванный Covid-19 кризис, могут получить консультацию по номеру 67120020, а также в письменном виде в EDS.
Как сообщалось ранее, Кабинету министров будет предложено рассмотреть вопрос о выплате пособий за простой работникам всех компаний, если их оборот существенно уменьшился из-за распространения Covid-19. Возможно, критерием станет падение оборота на 30% из-за последствий распространения Covid-19.