СГД начала принимать заявки на пособия за простой и возврат НДС

В среду СГД начала выплачивать скопившуюся с начала года переплату по налогам. До конца года это будут делать каждый месяц, сообщает LETA.

ДЛя того, чтобы получить пособие по простою, работодатели должны оформить заявку в Системе электронного декларирования СГД (EDS). Пособие будут выплачивать конкретным работникам, а не предприятию. Таким образом, людям компенсируют не выплаченные зарплаты с 14 марта.

Предприниматели, чей бизнес затронул вызванный Covid-19 кризис, могут получить консультацию по номеру 67120020, а также в письменном виде в EDS.