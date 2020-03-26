Месси или Роналду? Пеле назвал лучшего футболиста современности

Месси и Роналду выиграли 11 из 12 последних "Золотых мячей" - шесть у аргентинца и пять у португальца. Несмотря на то, что нападающий "Барселоны" обошёл своего соперника в этой борьбе, Пеле считает, что именно Роналду в настоящий момент превосходит его.

"Сегодня лучшим игроком в мире является Криштиану Роналду. Я думаю, что он лучший, потому что он более последовательный, но нельзя забывать и о Месси, хотя, он не нападающий", - заявил Пеле.

Также великого бразильца спросили о том, кого бы он назвал лучшим игроком в истории футбола.

"Трудный вопрос. Были Зико, Роналдиньо, Роналдо, а в Европе - Беккенбауэр и Кройфф. Думаю, что Пеле был лучшим просто потому, что всех их сравнивали именно со мной", - заявил бразилец в интервью YouTube-каналу Pilhado.

Пеле - единственный в мире трёхкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Кроме того, Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версии ФИФА.

В составе сборной Бразилии Пеле дебютировал в 16 лет и является её лучшим бомбардиром за всю историю - 77 голов в 92 матчах.