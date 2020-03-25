Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой

Это сделали три человека, которых Навальный назвал "дегенератами" и "отрядом Путина в действии". Оппозиционер написал, что какое-то прокисшее молоко было "наверняка все ещё и с коронавирусом".

Отряды Путина в действии. Пришёл на «Эхо». У входа три дегенерата. Обсыпали меня мукой и облили прокисшим молоком каким-то. Наверняка все ещё и с коронавирусом. А вы говорите карантин pic.twitter.com/J4hr9fT1xv

Ранее Навальный уже подвергался подобным нападениям - например, его дважды обливали зелёнкой. В марте 2017 года Навального облили зеленкой во время визита в Барнаул, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. В апреле - около его офиса, оппозиционер получил химический ожог левого глаза.