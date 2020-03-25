Ср, 25.03.2020
Я не умела радоваться. Я боялась, что кончится алкоголь. Я боялась, что если закончатся эти бутылки, сразу кончится радость. Анонимный Алкоголик
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Навального облили прокисшим молоком и обсыпали мукой
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Aleksejs Navaļnijs

Российский оппозиционный политик, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в своем Twitter сообщил, что когда он пришел на радиостанцию "Эхо" его обсыпали мукой и облили прокисшим молоком. 

Это сделали три человека, которых Навальный назвал "дегенератами" и "отрядом Путина в действии". Оппозиционер написал, что какое-то прокисшее молоко было "наверняка все ещё и с коронавирусом". 

Ранее Навальный уже подвергался подобным нападениям - например, его дважды обливали зелёнкой. В марте 2017 года Навального облили зеленкой во время визита в Барнаул, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. В апреле -  около его офиса, оппозиционер получил химический ожог левого глаза.

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