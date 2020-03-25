У Европы может не хватить мощности для борьбы с Covid-19

Есть риск, что у стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна не хватит медицинской мощности для борьбы с распространением Covid-19, в среду заявила директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммона.
"В последние десять дней число случаев заболевания Covid-19 и число смертей в ЕС и Европейской экономической зоне выросло в десятки раз, Европа стала центром глобальной пандемии", - указала Аммон.
"Зарегистрированные случаи заболевания растут в похожей траектории, какая была в провинции Хубэй в начале февраля и в Италии в начале марта", - приводит слова Аммон агентство DPA.
По словам Аммон, критически важно, чтобы все люди строго соблюдали установленные меры. По состоянию на среду, во всем мире зарегистрировано порядка 416 000 случаев Covid-19. Около 205 тысяч - в ЕС, Европейской экономической зоне и Великобритании. В этом регионе умерли 11 810.
Больше всего умерших на данный момент в Италии - 7053. Сообщается, что Covid-19 унес жизни 67 священников. В Китае, где пандемия Covid-19 началась в декабре 2019 года, от него умерли 3281 человек.