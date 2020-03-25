Сейм закрыт на дезинфекцию. Как он будет работать - непонятно

Здание Сейма закрыто на дезинфекцию - ее будут проводить в четверг, поэтому вход закрыт, работники смогут вернуться лишь в пятницу. Однако, большей части депутатов все равно не будет на работе - те, кто одновременно находился в помещениях с Кайминьшем, должны пребывать в самоизоляции.

Ряд депутатов Сейма полагают, что необходимо срочно найти решение для удаленной работы.

Например, депутат Даниэль Павлютс (Для развития/За!) считает, что сейчас наступила возможность стать э-Сеймом, и это нужно делать максимально быстро.

Спикер Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) указала, что работа над обеспечением заседаний в режиме онлайн идет, а пока решений не найдено, заседания можно проводить очные - например, чтобы каждая фракция заседала по отдельности таким образом, в одном помещении было бы не много людей, сообщает TV3.

Однако, такая идея не всем кажется хорошей.

Например, зампредседателя фракции Новой консервативной партии" Кришьянис Фелдманис считает, что вход в Сейм один, поэтому будет толкучка, и что нужно просто побыстрее найти технологическое решение вопроса.

Призывает парламентариев быстрее начать работу и президент Латвии Эгил Левитс, отмечая, что Сейм должен как можно быстрее назначить нового министра экономики.