Чихание, скорее всего, не является симптомом Covid-19

Если вы видите кого-то чихающим на улице и боитесь, что у этого человека может быть Covid-19, то примите к сведению, что чихание - не частный симптом этой болезни.
Основные симптомы Covid-19 - сухой кашель и повышенная температура тела. Среди других симптомов - усталость, боли в теле, кашель, нехватка дыхания и нарушения работы кишечники.
Для многих людей весна - время аллергии. Среди симптомов весенней аллергии - чихание, заложенный нос и слезящиеся глаза. Однако в контексте Covid-19 заложенный нос был только в 4,8% случаев, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Чаще среди симптомов коронавируса встречается лихорадка (в 87,9% случаев), сухой кашель (в 67,7% случаев) и усталость (в 38,1% случаев).
Однако совпадение симптомов с симптомами других болезней - одна из главных причин, почему необходим глобальный сбор анализов. Нужно принять во внимание и то, что у людей аллергия и новый коронавирус могут быть одновременно.