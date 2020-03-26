Чихание, скорее всего, не является симптомом Covid-19

Основные симптомы Covid-19 - сухой кашель и повышенная температура тела. Среди других симптомов - усталость, боли в теле, кашель, нехватка дыхания и нарушения работы кишечники.

Для многих людей весна - время аллергии. Среди симптомов весенней аллергии - чихание, заложенный нос и слезящиеся глаза. Однако в контексте Covid-19 заложенный нос был только в 4,8% случаев, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Чаще среди симптомов коронавируса встречается лихорадка (в 87,9% случаев), сухой кашель (в 67,7% случаев) и усталость (в 38,1% случаев).