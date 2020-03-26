Жители Пурвциемса не пожалели свои машины, чтобы остановить опасного водителя

Как оказалось позже, кутерьму в Пурвциемсе устроил водитель Volkswagen Touran, которого полицейские заметили чуть раньше, когда в округе Гризинькалнса он выполнял подозрительные маневры, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Полицейские начали следить за манерой езды Touran, а также посмотрели в базу данных, где увидели, что конкретному транспортному средству уже хорошее время запрещено принимать участие в дорожном движение.

Как рассказал представитель латгальского управления муниципальной полиции Риги Гунтис Берзиньш, водитель Touran увеличил скорость и пытался пропасть из поля зрения полиции. Преследующие его стражи порядка включили сирены и мигалки, а также дали водителю распоряжение остановиться. Водитель на него не реагировал и стал убегать в направлении Пурвциемса, при этом он на огромной скорости "пролетел" несколько перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Несмотря на то, что беглец на своем автомобиле делал все, что мог, полицейским его все-таки удалось догнать во дворе дома на улице Дзелзавас, где Touran попал в ловушку.

Как указал Берзиньш, эту ловушку, рискуя своей собственностью, с помощью автомобилей создали люди, которые слышали звуки сирен.

Уже через мгновение водитель был закован в наручники, а затем доставлен в центр экспертиз, где у него было констатировано около 2 промилле алкоголя. Решение о наказании примет суд.