Мать Ксении Собчак госпитализирована с подозрением на коронавирус

Сначала женщина обратилась в одну из больниц за медицинской помощью, а оттуда была перевезена в инфекционную больницу в поселке Коммунарка.

На данный момент Нарусова проходит обследование, у нее взяты мазки на анализ. Telegram-канала Mash сообщает, что Нарусову привезли в медицинское учреждение днем 25 марта из деревни Горки.

На своей Telegram-странице "Кровавая барыня" Ксения написала:

"Моя мама сейчас в Коммунарке. Вчера поднялась температура. Пока диагноз - вирусная пневмония. Ждем результатов анализов. Пока их не получили...

С мамой не контактирую две недели. Она была в санатории под Москвой. Приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую"

Ранее дочь Нарусовой, ведущая и журналистка Ксения Собчак заявляла о том, что в России замалчивается реальная статистика по заболеваемости пневмонией от Covid-19. Такие выводы она сделала, после того, узнала про отношение больниц к людям, возможно, зараженным коронавирусом.