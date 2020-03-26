СМИ: Большая часть помощи Италии, которую предоставила Россия, бесполезна

Итальянское издание со ссылкой на высокопоставленные источники отмечает, что Россия передала Италии оборудования для дезинфекции местности и диагностики заболевания. La Stampa сравнила эти поставки с помощью Китая, который прислал медицинские маски и аппараты для вентиляции легких.

Итальянская газета также обратила внимание на факт, что все присланные Россией специалисты - военные с высокими должностями, а не медики.

По словам источников, таким образом Владимир Путин, помогая Италии, отстаивает свои дипломатические и политические интересы. В свою очередь премьер Италии Джузеппе Конте, отмечает La Stampa, согласился на эту помощь, чтобы укрепить личные отношения с Кремлем.