Чт, 26.03.2020
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СМИ: Большая часть помощи Италии, которую предоставила Россия, бесполезна

ФОТО: AP/Scanpix

Большая часть помощи Италии, которую оказала Россия поставками для борьбы с Covid-19, "совершенно бесполезна или малополезна" для государства, сообщает "Медуза" со ссылкой на газету La Stampa.

Итальянское издание со ссылкой на высокопоставленные источники отмечает, что Россия передала Италии оборудования для дезинфекции местности и диагностики заболевания. La Stampa сравнила эти поставки с помощью Китая, который прислал медицинские маски и аппараты для вентиляции легких.

Итальянская газета также обратила внимание на факт, что все присланные Россией специалисты - военные с высокими должностями, а не медики. 

По словам источников, таким образом Владимир Путин, помогая Италии, отстаивает свои дипломатические и политические интересы. В свою очередь премьер Италии Джузеппе Конте, отмечает La Stampa, согласился на эту помощь, чтобы укрепить личные отношения с Кремлем.

В свою очередь представители РФ уверяют, что помощь Италии была предоставлена совершенно бескорыстно. 

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