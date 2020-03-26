Третий бой между Фьюри и Уайлдером перенесли на осень

Напомним, что до этого боксёры встречались между собой дважды - в декабре 2018 года поединок завершился вничью, а 22 февраля в Лас-Вегасе Тайсон Фьюри в седьмом раунде отправил в технический нокаут Деонтея Уайлдера и заполучил чемпионский пояс WBC.

Третий бой между боксёрами изначально был запланирован на 18 июля и должен был пройти в Лас-Вегасе, но американский промоутер Боб Арум в разговоре с ESPN отметил, что поединок не состоится раньше осени.

В четверг, 26 марта, The Athletic сообщил, что поединок Фьюри - Уайлдер состоится 3 октября. За этот бой Фьюри получт 60% от гонорара, а Уайлдер - 40%. Место боя пока остаётся неизвестным.