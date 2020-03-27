БудемЕдины ⟩ "Герой на карантине". Как помочь другим и самому себе

В связи с распространением коронавируса Covid-19 нам всем приходится нелегко. Но следует помнить, что пока одни просто зевают от скуки в своей квартире, соблюдая самоизоляцию, есть люди, для кого карантин стал настоящим испытанием - они не могут купить продукты, сходить в аптеку. Мы призываем им помочь и рассказываем - как! А еще даем советы, как с интересом и пользой провести свое свободное время, не выходя из дома.
Привычную встречу с друзьями в условиях карантина очень легко перевести в формат online. Нужно просто подойти к этому с фантазией!
Карантин - лучшее время для того, чтобы "сходить" в оперу. Тем более в условиях самоизоляции это можно делать прямо в пижаме - фрак надевать не обязательно! А еще можно играть в игры, пройти бесплатные курсы и совершить виртуальный тур по самым знаменитым музеям мира.
Но самое главное - сохранять человечность, быть ответственным к своему здоровью и по возможности помогать окружающим, которые из-за сложившейся ситуации попали в сложное положение. #БудемЕдины
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