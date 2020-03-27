Пт, 27.03.2020
Мне сказали, что здесь очень красивые девушки, но очевидно, что я приехал не в то время американский актер Микки Рурк

#БудемЕдины ⟩ "Герой на карантине". Как помочь другим и самому себе

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Онлайн-бар и тусовка с друзьями через Zoom. Вечеринки и переговоры в 2020-м

ФОТО: Pixabay

В связи с распространением коронавируса Covid-19 нам всем приходится нелегко. Но следует помнить, что пока одни просто зевают от скуки в своей квартире, соблюдая самоизоляцию, есть люди, для кого карантин стал настоящим испытанием - они не могут купить продукты, сходить в аптеку. Мы призываем им помочь и рассказываем - как! А еще даем советы, как с интересом и пользой провести свое свободное время, не выходя из дома.

Привычную встречу с друзьями в условиях карантина очень легко перевести в формат online. Нужно просто подойти к этому с фантазией!

Карантин - лучшее время для того, чтобы "сходить" в оперу. Тем более в условиях самоизоляции это можно делать прямо в пижаме - фрак надевать не обязательно! А еще можно играть в игры, пройти бесплатные курсы и совершить виртуальный тур по самым знаменитым музеям мира. 

Но самое главное - сохранять человечность, быть ответственным к своему здоровью и по возможности помогать окружающим, которые из-за сложившейся ситуации попали в сложное положение. #БудемЕдины

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Онлайн-бар и тусовка с друзьями через Zoom. Вечеринки и переговоры в 2020-м

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