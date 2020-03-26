Видео ⟩ Собака-терапевт "пообщалась" с пожилыми людьми в карантине через окно. Это очень мило

Нет никаких подтверждений, что собаки могут заразиться коронавирусом, однако было решено не подвергать пожилых людей риску. Был придуман новый способ того, как они могут общаться.

Тонка и её хозяйка Кортни Ли смогли "поговорить" с пенсионерами через окно. Они заранее подготовились к посещению и сделали табличку с надписью, что скучают по всем жильцам дома престарелых. Жители интерната сделали такие же.

Старички приветствовали Тонку, улыбались собаке и пытались коснуться руками её лапы через окно.

"Они улыбались во весь рот. Некоторые потянулись, чтобы коснуться окна. Из всех посещений в рамках терапии, вероятно, этот визит к окну — наиболее значимый. Он кажется гораздо более особенным на фоне того, что происходит сейчас", — приводит слова Кортни Ли издание.