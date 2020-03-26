Видео ⟩ Собака-терапевт "пообщалась" с пожилыми людьми в карантине через окно. Это очень мило

Собака-терапевт, которую зовут Тонка из медицинского центра Сидар-Парк (Cedar Pointe Health and Wellness Suites) в Техасе подняла настроение всем пожилым жильцам дома престарелых, которые находились в условиях строгого карантина. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на ABC News.
Нет никаких подтверждений, что собаки могут заразиться коронавирусом, однако было решено не подвергать пожилых людей риску. Был придуман новый способ того, как они могут общаться.
Тонка и её хозяйка Кортни Ли смогли "поговорить" с пенсионерами через окно. Они заранее подготовились к посещению и сделали табличку с надписью, что скучают по всем жильцам дома престарелых. Жители интерната сделали такие же.
Старички приветствовали Тонку, улыбались собаке и пытались коснуться руками её лапы через окно.
"Они улыбались во весь рот. Некоторые потянулись, чтобы коснуться окна. Из всех посещений в рамках терапии, вероятно, этот визит к окну — наиболее значимый. Он кажется гораздо более особенным на фоне того, что происходит сейчас", — приводит слова Кортни Ли издание.
"Я положила руку на окно, и она [Тонка - Прим. ред.] подошла к окну, чтобы поцеловать меня. Это было так мило", — рассказала ABC News Дороти Хамфри, жительница интерната. Она призналась, что жильцы стараются быть сильными "в это тёмное время", отметив, что помощь в этом оказывают эти добрые моменты.