В Латвии начались массовые пожары прошлогодней травы

В среду в Латвии был потушен 51 пожар, связанный с горением прошлогодней сухой травы, что в этом сезоне является наибольшим числом таких пожаров, зарегистрированных за одни сутки, свидетельствуют обобщенные данные Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).
Таким образом количество пожаров, связанных с горением прошлогодней сухой травы, в этом году уже достигло 220.
Синоптики ранее предупреждали, что из-за сухой и солнечной погоды в Латвии на этой неделе значительно возрастет пожароопасность. Вероятно, на следующей неделе количество осадков также будет низким, поэтому ожидаются новые случаи возгорания сухой травы, а огонь от этих пожаров все чаще будет перекидываться на лес.
Пожарные напоминают, что сжигание сухой прошлогодней травы запрещено и является административно наказуемым. Оно ставит под угрозу собственность, здоровье и жизнь людей, а также наносит значительный ущерб природе и ее биологическому разнообразию.
Тем не менее, в прошлом году количество зарегистрированных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, в Латвии возросло до 2900 случаев, что на 35% больше, чем в 2018 году. В результате этих пожаров в прошлом году выгорело 3253 га земли, что на 61% больше, чем в 2018 году, было разрушено 130 зданий и сооружений, а также пострадали 11 человек.
В соответствии с ч. 4 ст. 179 Кодекса административных правонарушений на физических лиц за сжигание прошлогодней травы налагается штраф в размере от 280 до 700 евро. В свою очередь в соответствии с ч. 2 ст. 51 Кодекса административных правонарушений за невыполнение необходимых мероприятий по обработке земли, включая скос прошлогодней травы, на физических лиц накладывается штраф в размере от 140 до 700 евро, а на юридических лиц - от 700 до 2900 евро.