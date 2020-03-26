В Латвии начались массовые пожары прошлогодней травы

Таким образом количество пожаров, связанных с горением прошлогодней сухой травы, в этом году уже достигло 220.

Синоптики ранее предупреждали, что из-за сухой и солнечной погоды в Латвии на этой неделе значительно возрастет пожароопасность. Вероятно, на следующей неделе количество осадков также будет низким, поэтому ожидаются новые случаи возгорания сухой травы, а огонь от этих пожаров все чаще будет перекидываться на лес.

Пожарные напоминают, что сжигание сухой прошлогодней травы запрещено и является административно наказуемым. Оно ставит под угрозу собственность, здоровье и жизнь людей, а также наносит значительный ущерб природе и ее биологическому разнообразию.

Тем не менее, в прошлом году количество зарегистрированных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, в Латвии возросло до 2900 случаев, что на 35% больше, чем в 2018 году. В результате этих пожаров в прошлом году выгорело 3253 га земли, что на 61% больше, чем в 2018 году, было разрушено 130 зданий и сооружений, а также пострадали 11 человек.