"Мы приглашаем всех": оставшихся без работы жителей зовут на фермы

"Мы приглашаем всех, кто может и хочет, поддержать наших фермеров не только покупая предлагаемые ими продукты, но и работой", - заявили в организации.

Спрос на продукты питания в Латвии по-прежнему существует, и можно производить хорошее продовольствие, обеспечивая им всю страну.

"Коровам не расскажешь о том, что наступили чрезвычайные обстоятельства, они каждое утро дают молоко независимо от новостей в интернете, семена падают в землю и укореняются", - заявили в организации, призывая к сотрудничеству ради сытой Латвии.