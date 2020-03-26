"Мы приглашаем всех": оставшихся без работы жителей зовут на фермы

Многие крестьянские хозяйства Латвии сейчас ищут рабочие руки и охотно приняли бы оставшихся без работы людей, сообщили в Совете по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций.
"Мы приглашаем всех, кто может и хочет, поддержать наших фермеров не только покупая предлагаемые ими продукты, но и работой", - заявили в организации.
Спрос на продукты питания в Латвии по-прежнему существует, и можно производить хорошее продовольствие, обеспечивая им всю страну.
"Коровам не расскажешь о том, что наступили чрезвычайные обстоятельства, они каждое утро дают молоко независимо от новостей в интернете, семена падают в землю и укореняются", - заявили в организации, призывая к сотрудничеству ради сытой Латвии.