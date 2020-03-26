Правительство о новых решениях в связи с Covid-19: главное

На пособия за простой в связи с распространением заболевания Covid-19 смогут претендовать работники всех отраслей. Правительство постановило первоначально платить пособия за простой первоначально примерно 73 тыс. работников в наиболее пострадавших от кризиса отраслях (транспорт и перевозки, культура и туризм, гостиницы) в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц.

Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на поддержку. Сегодняшним решением отменяются принятые во вторник правила об отраслях, которые будут заменены принятым сегодня документом.

На поддержку смогут претендовать предприятия, чьи доходы от хозяйственной деятельности в марте или апреле 2020 упали по крайней мере на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.

Срок простоя установлен с 14 марта по 14 мая, но не дольше, чем имеет силу решение правительства о чрезвычайной ситуации. Подавать заявления для получения пособий за простой следует в Службу государственных доходов.

Медики получат доплаты, которые могут достигать 50% от их основной заработной платы.

Всего на доплаты медикам за работу в кризисных условиях правительство выделит около 8 млн евро.

В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс.

Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 23 человек, общее количество заболевших - 244 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 8774 человека.