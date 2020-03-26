Правительство о новых решениях в связи с Covid-19: главное

В четверг, 26 марта, прошло внеочередное заседание Кабинета министров. TVNET обобщает главные решения, о которых сообщили министры в связи с распространением Covid-19 в Латвии.
- На пособия за простой в связи с распространением заболевания Covid-19 смогут претендовать работники всех отраслей. Правительство постановило первоначально платить пособия за простой первоначально примерно 73 тыс. работников в наиболее пострадавших от кризиса отраслях (транспорт и перевозки, культура и туризм, гостиницы) в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц.
- Правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на поддержку. Сегодняшним решением отменяются принятые во вторник правила об отраслях, которые будут заменены принятым сегодня документом.
- На поддержку смогут претендовать предприятия, чьи доходы от хозяйственной деятельности в марте или апреле 2020 упали по крайней мере на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года.
- Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.
- Срок простоя установлен с 14 марта по 14 мая, но не дольше, чем имеет силу решение правительства о чрезвычайной ситуации. Подавать заявления для получения пособий за простой следует в Службу государственных доходов.
- Медики получат доплаты, которые могут достигать 50% от их основной заработной платы.
- Всего на доплаты медикам за работу в кризисных условиях правительство выделит около 8 млн евро.
В пресс-конференции принимали участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Илзе Винькеле и министр финансов Янис Рейрс.
Напомним, вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 за последние сутки обнаружено еще у 23 человек, общее количество заболевших - 244 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За последние сутки анализы сдали 817 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 8774 человека.
С 13 марта в стране объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд ограничительных мер для сдерживания распространения вируса. Чрезвычайное положение продлится до 14 апреля.