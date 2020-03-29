Когда полтора месяца назад Рафаэль Циекурс вступил в должность руководителя бригад службы неотложной медицинской помощи (NMP) центра поддержки "Krasts, директор службы Лиене Ципуле сказала: "Рафаэель, здесь тебе придется есть землю". Рафаэель в ответ только улыбнулся - как никак он 8 лет проработал фельдшером на "скорой" - все видел, все пережил, что еще может выбить его из равновесия? Тогда он еще не знал, что придется есть не просто землю, а инфицированную землю! Выживать во время пандемии, быть на первой линии фронта, - это огромный вызов, как для молодого руководителя, так и для его коллег. И они справляются!

"Krasts" - так называется один из центров поддержки бригад медицинской скорой помощи рижского региона, который обслуживает Кенгарагс, Юрмалу, Балдоне и Саласпилс. В целом вся Латвия разделена на пять региональных центров. В "Krasts" микроавтобусы лимонного цвета стоят в ряд - в одно мгновение они включают маяки, сирены и отправляются спасать кому-то жизнь. Здесь 14 бригад "скорой" - большинство находятся на вызовах.

Рафаэль поднимает с земли цент, подкидывает в воздух и говорит: “Это на работу и деньги!”

Так и есть - в марте врачам, работающим над предотвращением пандемии Covid-19, обещали премии в размере 50%.

Пандемия, которая все меняет

"Мы организовали специализированную аварийную бригаду максимально быстро", - начинает новый руководитель центра Рафаэль. Он много улыбается, быстро говорит и параллельно по телефону решает всевозможные вопросы, при этом выглядит абсолютно спокойным. В некотором смысле, в "скорую" Рафаэль попал волею судьбы: он родом из семьи медиков - мама медсестра в школе, отец фельдшер скорой помощи - уже на пенсии. А еще он Циекурс, а не Чиекурс.

“Друзья смеются, что у моей фамилии “Ciekurs” крыша поехала, потому что я настолько сумасшедший, что ввязываюсь во все с энтузиазмом, так и кажется, что у меня крыши нет”.

ФОТО: Из личного архива

"Без Covid-19 у нас до 28 вызовов в день - отравления, травмы, процедуры реанимации. В поликлинике концентрируются люди с различными заболеваниями, подавленным иммунитетом и, не дай Бог, если прибывает пациент с Covid-19. Видя, что происходит в Италии, Испании и других странах, все взволнованы.

Мы понимаем, что и в нашей стране будут люди, которые погибнут из-за инфекции Covid-19.

Не думаю, что это число будет огромным, как в Италии, ведь там к болезни не были готовы. Могу сказать, что в Латвии NMPD к эпидемии были хорошо подготовлены - у нас была личная защитная одежда, и мы знали, как реагировать. Когда несколько лет назад распространился вирус Эбола, мы начали разрабатывать алгоритм действий во время опасных инфекций, создавая видео о том, как надевать и снимать защитную одежду".

Рафаэль говорит, что события развиваются так быстро, что вам нужно молниеносно приспосабливаться, и это развивает критическое мышление.

Пока мы разговаривали, по громкоговорителю женский голос сказал: “Очки, перчатки, маски”. Да, на вызов отправляется бригада Covid-19.

"Скорая" едет к пациенту, у которого уже подтвержден диагноз Covid-19, но здоровье ухудшилось. Они оценят, необходим ли стационар или нет. И еще: медики NMP - те, кто в портах, в аэропорту и на вокзале ожидают сотни людей из-за границы.

"Стоит признать, что у меня слезы наворачиваются, когда я думаю о работе, которую делают сейчас мои коллеги - это не описать словами", - продолжает Рафаэль, который сам много лет проработал и санитаром, и фельдшером.

Сейчас Рафаэль обеспокоен тем, что пациенты начали лгать! "Они вызывают скорую помощь и врут, что не были за границей, но наша бригада, как Агата Кристи - войдя в комнату тут же оценивает ситуацию. У кого-то кружится голова, а за тумбочкой стоят две пустые бутылки из-под водки.

Кто-то говорит, что не был за границей, а в комнате стоит чемодан с наклейкой и датой приезда.

Люди, которые лгут, угрожают безопасности нашей бригады и других людей. Зачем?Так проще ... Когда человеку больно, он думает только о себе".

Обострятся ли хронические болезни из-за психологического напряжения или страха неизвестности? Предполагается ли, что ухудшится ситуация среди пациентов с психическими заболеваниями и тяжелыми депрессиями?

Рафаэль говорит: медики готовы - понимают, что экономический спад приведет к безработице, поэтому депрессия будет серьезной проблемой. "Еще до начала кризиса, еще в прошлом году Министерство здравоохранения выделило дополнительные средства на охрану психического здоровья. Люди взволнованы, и это способствует изменению кровяного давления, но говорить о том, что болезней стало больше - пока мы этого не заметили". Тем не менее служба готова к неординарным, проще говоря, безумным ситуациям.

"Наиболее уязвимыми людьми на данный момент являются те, кому платят зарплату в конвертах, поэтому каждый должен задуматься над тем, выигрывают ли они от этих нескольких десятков евро.

Когда все хорошо, люди думают “со мной этого не произойдет", а теперь мы видим, что это может произойти со всеми и сразу.

Любой экономический кризис сопровождается процессом облегчения печали и боли при помощи алкоголя. Мы помним, как увеличилось число самоубийств во время предыдущего экономического кризиса. Будем надеяться, что до этого не дойдет, но мы готовы в любом случае. Ситуация беспокойная, но бригады стремятся бороться до конца. Говорить, что эпидемия коронавируса надуманна и гораздо больше людей умирает от гриппа - абсурдно. Грипп наблюдался и изучался в течение десятилетий, но нельзя допустить, чтобы глобальная пандемия распространялась бесконтрольно. Так можно говорить, пока от Covid-19 не умрет ваша мама или бабушка. Мы должны нести ответственность за общество в целом. Я согласен с министром здравоохранения Илзей Винькеле, которая сказала, что когда мы все это переживем, мы, как общество, станем лучше - более ответственными и более равными".

Рафаэль добавляет, что, хотя политиков они обычно ругают 24 часа в сутки без перерыва, на этот раз медики высоко оценивают проделанную Министерством здравоохранения работу.

"Работа, которую сейчас проделывают СМИ очень ценна. Мы можем ехать на вызов, но если у человека нет информации…".

На данный момент основные вещи о Covid-19 всем известны, но каждый хочет получить ответ с учетом его ситуации. Когда звонят друзья и родственники, Рафаэль посылает им заранее подготовленное описание.

Это и есть вкус жизни!

На вопрос о том, насколько опасна ситуация для одной из самых уязвимых групп общества с низким иммунитетом - бездомных, Рафаэль улыбнулся. "Вы не поверите - они болеют меньше, чем мы. Мне кажется, наоборот - у них сильная иммунная система, способная адаптироваться к бытовым и климатическим условиям. Мы не выжили бы неделю в такой среде, а они живут годами. Можно написать диссертацию о способностях этих людей выживать".

Так и есть: бригада скорой медицинской помощи самоотверженно направляется не только к пациентам с симптомами Covid-19, но и к бездомным - в места, где не ступала нога нормального человека. Они помогают людям - пьяным, плохо пахнущим, со страшными болячками и язвами. И это тоже подвиг. "Это и есть вкус жизни, поэтому мы работаем здесь", - оптимизм и решительность Рафаэля, кажется, не имеют границ.

Оставаться на плаву нам помогает только черный юмор. Да, виды бывают страшные, но мы никогда не отказывались помогать человеку только потому, что у него сгнила нога.

Однажды так случилось, что сняли человеку ботинок, а вместе с ним отвалился палец.

У сотрудников "скорой" не бывает одинаковых вызовов, ситуаций и никогда не бывает рутины. Утром ты принимаешь роды, в обед спасаешь от инфаркта, а к ужину помогаешь сбитому велосипедисту с тяжелыми травмами.

Каждое дежурство наполнено событиями и эмоциями, запомнить какое-то одно просто невозможно. "Я всегда думаю, что надо все записывать. (...) Нам часто пишут в социальных сетях. Благодарят. К сожалению, про сотрудников "скорой" часто забывают. В стационарных больницах есть постоянные врачи, которым говорят спасибо за лечение, но зачастую самое важное происходит вначале, когда человека доставляют в стационар".

Есть темы, на которые сотрудники "скорой" часто задумываются. Это вопрос о несправедливости. "Человек в состоянии алкогольного опьянения стал причиной ДТП, и у него ни царапины. А мать двух детей, учительница, которую он сбил, умирает на месте события. Или, например, женщина за рулем игнорирует правила и ездит на высокой скорости. Сбивает мотоциклиста - парня, который только что купил мотоцикл, и ехал следуя всем правилам. Мы прибыли через три минуты, и за 40 минут доставили его в больницу, где уже ждала команда травматологов. Позже я узнал, что ему нельзя было помочь - парень остался без возможности двигаться самостоятельно.

Мы, в "скорой" считаем, что у каждого свое в судьбе предначертано. Когда мне пациент говорит: "Ну, сейчас мне нормально, но как насчет утра?", я всегда отвечаю: "Дамочка, боже, я сам не знаю, открою ли свои глаза утром. Мы не решаем такие вопросы".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Дышим глубоко!

Как медики справляются с перегрузкой и стрессом? "В настоящее время мы не можем справиться с перегрузкой, потому что она заложена как норма и отсрочки быть не может, но это словно зеленая энергия, которая ведет нас вперед. Конечно, в какой-то момент порошок полностью закончится. Помогает поддержка общества и понимание того, что мы выполняем очень тяжелую работу.

На инициативу Hospiss LV откликнулись многие рестораны, которые доставляют нам обед, Mans Rimi обеспечивает "упаковкой силы". Это все очень приятно! Если эпидемиологи, инфектологи, лаборанты могут избежать прямого контакта с Covid-19, то мы идем впереди всех - на первой линии, но у каждого медика есть своя жизнь, беды, переживания и радости".

Да! Медики "скорой" не защищены не только перед опасностью Covid-19, но и отправляясь на вызовы, например, в какой-нибудь притон, где произошла пьяная драка. "Недавно наш фельдшер получил травму головы, когда женщина, находящаяся под воздействием алкоголя, выхватила у него из рук планшет и начала бить коллегу по голове".

Чтобы немного скрасить тяжелые будни, Рафаэль обратился к диетологу за советом, как повысить иммунитет, а психолог рассказал, как преодолеть стресс. "Когда я перегружен и вижу, что кто-то злится, я говорю: "Дыши глубоко "здесь и сейчас", прочитай и обдумай. В свободное время помогают прогулки на природе и обмен эмоциями, например, выставлять фотографии в социальные сети.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В мировой истории ничего подобного еще не было

Рафаэль скрытный, вежливый и в то же время амбициозный. Он не скрывает: всегда шел к своей цели. У Рафаэля не только образование фельдшера, но и степень магистра в области здравоохранения. "Хотя для работы в бригаде степень магистра не требуется, я всегда говорил, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Да, я карьерист. Когда я учился в колледже на помощника врача, один из лекторов сказал: "Кто вообще придумал название "помощник врача".

"Когда я получил степень магистра, пришлось ломать себя, потому что в аудитории тебе рассказывают "как должно быть", но когда ты попадаешь в больницу, ты видишь, что все совсем не так, как тебя учили.

Я целенаправленно шел на должность руководителя не потому, что хочу сидеть на теплом месте, а потому, что хочу делать то, чему меня учили - по лучшим канонам".

В конце нашего разговора он сказал: