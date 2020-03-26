Банк Латвии в этом году ожидает падения ВВП на 6,5%

"Принимая во внимание текущие события в мировой экономике, включая влияние коронавируса Covid-19, Банк Латвии прогнозирует, что ВВП Латвии в 2020 году сократится на 6,5%", - заявил Банк Латвии, подчеркнув, что еще в конце прошлого года прогнозировался рост экономики на 2,6%.

В то же время Банк Латвии подчеркнул, что последние прогнозы смоделированы в условиях высокой неопределенности и могут быть пересмотрены,

если не удастся ограничить распространение Covid-19, что является важным условием возобновления экономического роста во второй половине года.

Центральный банк заявил, что международные оценки воздействия Covid-19 на мировую экономику и национальные экономики различны, но они все предсказывают значительное снижение экономической активности и становятся все более негативными.

Оценки колеблются в очень широком диапазоне, в зависимости от предположений экспертов о том, насколько быстро будет ограничено распространение коронавируса. Например, Международный валютный фонд прогнозирует отрицательный рост мировой экономики в этом году, причем ожидается снижение, по крайней мере, на уровне глобального финансового кризиса. Последние прогнозы участников рынка относительно экономического роста в еврозоне колеблются от -5% до -1,7%.

Банк Латвии также отметил, что оценка экономического спада в 6,5% в этом году основана на предположении, что распространение коронавируса относительно успешно будет ограничено и его воздействие на экономику будет кратковременным.