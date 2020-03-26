Чт, 26.03.2020
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В России - 182 новых случая Covid-19; врачи готовятся к "взрывообразному" приросту

ФОТО: AFP/SCANPIX

В России за последние сутки были констатированы 182 новых случая заражения Covid-19, 136 из них - в Москве, сообщают российские СМИ.

Общее число зараженных в 56 регионах России на утро 26 марта - 849 человек.

В оперативном кризисном штабе подтвердили, что в Москве зарегистрированы первые две случаи смерти.

Врачи готовится к "взрывообразному" развитию ситуации "по типу ядерной реакции", в интервью телеканалу "Россия 1" заявил главный инфектолог Москвы Николай Малышев.

Сначала число заболевших росло арифметически, но сейчас прирост идет в геометрической прогрессии. В течение последних дней число заболевших выросло втрое, сказал инфектолог.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее охарактеризовал динамику распространения Covid-19 в столице России как высокую.

Он предупредил, что город находится в самом начале эпидемии, и кульминация заболеваемости еще не достигнута.

В Москве с 28 марта по 5 апреля закрыты все магазины розничных товаров, за исключением тех, что предлагают товары первой необходимости, а также аптек.

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