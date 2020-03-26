Госпогранохрана за прошедшие сутки задержала 22 нарушителей

На внешних границах страны были задержаны 12 правонарушителей.

За нарушения в сфере эксплуатации транспортных и судоходных средств Госпогранохрана призвала к административной ответственности или запретила пересечение границы десяти лицам - четверым гражданам Латвии, двум гражданам Украины, одному гражданину Казахстана, одному гражданину России, одному гражданину Литвы и одному гражданину Беларуси.

Как сообщалось, с 17 марта до 14 апреля этого года на время режима чрезвычайной ситуации приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом.

С 17 марта также введен временный запрет на перемещение людей и транспортных средств через пункты пересечения внешних границ Европейского союза в аэропортах, портах, на железной дороге и автодорогах, а также через пункты пересечения границ, предназначенные для местного приграничного сообщения. Эти ограничения не касаются грузовых перевозок.

На время режима чрезвычайной ситуации через сухопутные пункты пересечения границы между Латвией и Россией, а также Латвией и Беларусью въезд будет разрешен для жителей Латвии и иностранцев, постоянно проживающих в Латвии.

Жители России и Беларуси также смогут беспрепятственно вернуться на родину через эти пункты пересечения границы.