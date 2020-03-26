Чт, 26.03.2020
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В Риге до 15 мая отложен срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Временная администрация Рижской думы сегодня на внеочередном заседании решила перенести срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал с 31 марта на 15 мая.

Это означает, что до 15 мая не будут начисляться пени за неуплату. Изменения относятся ко всем, кто обязан платить налог на недвижимость на административной территории Риги.

В зависимости от развития ситуации позже может быть рассмотрен вопрос и о дальнейшем переносе срока уплаты налога, заявили в администрации.

В первом квартале поступления от налога на недвижимость должны были составить в целом 28,77 млн евро. До сих пор налога уплачено на 14,53 млн евро.

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