В Риге до 15 мая отложен срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал

Временная администрация Рижской думы сегодня на внеочередном заседании решила перенести срок уплаты налога на недвижимость за первый квартал с 31 марта на 15 мая.
Это означает, что до 15 мая не будут начисляться пени за неуплату. Изменения относятся ко всем, кто обязан платить налог на недвижимость на административной территории Риги.
В зависимости от развития ситуации позже может быть рассмотрен вопрос и о дальнейшем переносе срока уплаты налога, заявили в администрации.
В первом квартале поступления от налога на недвижимость должны были составить в целом 28,77 млн евро. До сих пор налога уплачено на 14,53 млн евро.