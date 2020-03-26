Чт, 26.03.2020
Кто-то говорит, что алкоголизм передается на генетическом уровне, но в основном это деструктивные семьи, где была какая-то жесть, насилие. Есть, конечно, алкоголики и из нормальных семей - у кого как. Анонимный Алкоголик

Линкайтс призвал отказаться от скидок на проезд в общественном транспорте

Талис Линкайтс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Чтобы уменьшить возможность заразиться болезнью Covid-19, министр сообщения Талис Линкайтс призвал самоуправления рассмотреть возможность отмены скидок на проезд в общественном транспорте для определенных групп населения.

Как написал министр в Twitter, это уменьшит возможность заражения находящихся под угрозой групп людей и более точно организовать пассажиропотоки.

Разработаны также меры по ограничению распространения вируса в общественном транспорте. Распоряжение направлено самоуправлениям и Автотранспортной дирекции, оно вступает в силу с 27 марта.

Недоволен и Урбанович

В свою очередь лидер партии "Согласие" Янис Урбанович обратился в Генеральную прокуратуру, а также к министру внутренних дел Сандису Гиргенсу и министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце с жалобой на снижение количества рейсов общественного транспорта в Риге во время пандемии Covid-19.

"Была сделана большая глупость, большая, чем преступление", - сказал он.

Партия "Согласие" считает, что временная администрация Рижской думы должна взять на себя ответственность за это ошибочное решение, которое может привести к массовому заражению людей.

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