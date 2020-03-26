Линкайтс призвал отказаться от скидок на проезд в общественном транспорте

Как написал министр в Twitter, это уменьшит возможность заражения находящихся под угрозой групп людей и более точно организовать пассажиропотоки.

Разработаны также меры по ограничению распространения вируса в общественном транспорте. Распоряжение направлено самоуправлениям и Автотранспортной дирекции, оно вступает в силу с 27 марта.

Недоволен и Урбанович

В свою очередь лидер партии "Согласие" Янис Урбанович обратился в Генеральную прокуратуру, а также к министру внутренних дел Сандису Гиргенсу и министру охраны среды и регионального развития Юрису Пуце с жалобой на снижение количества рейсов общественного транспорта в Риге во время пандемии Covid-19.

"Была сделана большая глупость, большая, чем преступление", - сказал он.