Ученые опасались, что после отмены жесткого карантина в Китае начнется новая вспышка коронавируса

После этого ученые рассчитали корреляцию между индексом пассажиропотока и Rₒ внутри разных провинций. Также они отдельно сравнивали данные по перемещениям в Хубэе со скоростью распространения инфекции по остальной стране (чтобы оценить, насколько велик был вклад этой провинции в то, что происходило в остальных).

В итоге ученым удалось сделать два вывода:

Во-первых, оказалось, что жесткие карантинные меры действительно были эффективными: в Пекине и пяти наиболее затронутых вирусом провинциях обнаружилась сильная положительная корреляция между тем, насколько сократились перемещения людей на метро в первое время после введения карантина и насколько замедлилось распространение инфекции.

Во-вторых, оказалось, что через полтора-два месяца, когда перемещения пассажиров стали постепенно возвращаться к нормальным значениям, корреляция между пассажиропотоком и числом зараженных полностью исчезла.

Значит, жители научились сдерживать инфекцию без настолько больших экономических затрат, как это было в самом начале эпидемии. Интересно, что в Гонконге, где уровень инфицирования был изначально невысок, корреляции с пассажиропотоком в целом не наблюдалось.

Исследователи, однако, подчеркивают, что говорят в своей работе исключительно о корреляциях и не исследуют непосредственную причину распространения инфекции. Кроме того, они работали только с официальными данными по подтвержденным случаями коронавируса, тогда как истинное количество заболевших может быть существенно выше.

Тем не менее, в целом подобные данные указывают на то, что меры социального дистанцирования, введенные в Китае, по-видимому, существенно повлияли на ситуацию с распространением вируса. И сейчас поддержание среднего уровня перемещений граждан в общественном транспорте не должно само по себе вызвать повторной вспышки эпидемии.

При этом, конечно, нельзя недооценивать роль мер защиты от инфекции, которые не относятся к работе транспортной инфраструктуры, но которые по-прежнему призывают соблюдать в Китае.

Личная гигиена, соблюдение правил предосторожности при контактах с другими людьми и при нахождении вне дома — все это, безусловно, оказывает значительный сдерживающий эффект на дальнейшее распространение коронавируса в Китае.

Это надежное исследование? Нил Фергюсон является одним из признанных экспертов в эпидемиологии и компьютерном моделировании эпидемий, на его отчеты опираются в своих решениях правительства США и Великобритании. О некоторых из этих работ мы подробно писали. Однако стоит отметить, что статьи и отчеты, связанные с коронавирусом, сейчас публикуются с огромной скоростью и не всегда проходят тот же уровень проверок, что и в более "мирные" времена. Так, в графиках, представленных в описанном выше отчете, для каждой провинции Китая есть две линии корреляции пассажиропотока: со скоростью инфекций конкретно в этой провинции и в провинции Хубэй. При этом на графике для самой провинции Хубэй это тоже две разные линии, ведущие себя по-разному. Это не значит, что в статье представлена в целом ложная информация. Но мы призываем на всякий случай помнить, что сейчас детали почти любого опубликованного анализа могут содержать неточности.