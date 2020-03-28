Ученые опасались, что после отмены жесткого карантина в Китае начнется новая вспышка коронавируса
Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне, которые занимаются изучением распространения коронавирусной инфекции с самого начала 2020 года, выпустили новый доклад, в котором пытаются ответить на один из самых важных в настоящий момент вопросов: возможно ли ослабление жестких карантинных мер без возникновения новой мощной вспышки заболевания в стране или городе.
Судя по предварительным данным, полученным на основе анализа перемещения людей в нескольких регионах Китая и динамики регистрируемых там заболеваний, это все-таки возможно.
Несмотря на стабильный рост пассажиропотока, распространение инфекции больше (или, точнее, пока) не коррелирует с ним.
Эпидемия Covid-19 была объявлена ВОЗ пандемией 11 марта 2020 года. На 25 марта в мире зарегистрировано более 425 тысяч заболевших от заражения коронавирусом и почти 19 тысяч умерших; около 109 тысяч человек выздоровели.
В Китае эпидемия началась в декабре 2019 года. 23 января правительство КНР ввело строгие меры социального дистанцирования сначала в городе Ухань, где произошла вспышка, а затем и в других регионах. В начале февраля, на пике эпидемии, каждый день в Китае регистрировали от двух до четырех тысяч новых случаев заболевания.
К 25 марта прошло уже семь дней, как в Китае не регистрируют ни одного случая передачи инфекции внутри страны. Все новые случаи — а их около 40 в день — касаются людей, вернувшихся в Китай из других стран.
Это значит, что меры, введенные Китаем по социальному дистанцированию, оказались крайне эффективными.
Естественно, введение подобных мер оказало существенное негативное влияние на экономику Китая. Каким образом удастся ее перезапустить, пока неясно, однако сейчас заводы уже начинают восстанавливать свою работу, а люди в городах начали чаще выходить на улицу и пользоваться общественным транспортом.
Для эпидемиологов ключевой вопрос в связи с этим заключается в том, как скажется возвращение к докризисной ситуации на скорости распространения инфекции:
в популяции, где нет значительной доли переболевших или вакцинированных, снятие карантинных мер может очень быстро привести к новой вспышке инфекции.
Ученые из группы Нила Фергюсона, входящие в коллаборационный центр по моделированию инфекционных заболеваний ВОЗ (WHO Collaborating Centre for Infectious Modelling) в своем последнем докладе попытались выяснить, как отражается возобновление работы транспорта и постепенное возвращение к нормальной жизни на скорости распространения инфекции в нескольких областях Китая. Для этого эпидемиологи сравнили данные по количеству людей, передвигавшихся на метро в крупных городах Китая с 1 января по 17 марта, и скорость распространения инфекции, то есть меру "заразности" вируса (Rₒ) — это среднее число новых инфицированных, получивших вирус от одного уже болеющего человека.
Количество пассажиров исследователи оценивали с помощью базы Extante Data, содержащей информацию о передвижениях людей по данным геолокации их мобильных устройств. На основе этих данных затем оценивали среднее количество перемещений людей в каждый исследуемый период времени — то есть рассчитывали так называемый индекс пассажиропотока.
При сравнении эпидемиологических данных и данных трафика у исследователей возникла вполне ожидаемая сложность: поскольку человек, заразившийся вирусом, заболевает не сразу, то при анализе этих параметров нужно учитывать временную задержку. Ее удалось рассчитать на основании данных по одной провинции Хубэй, а затем это значение — четыре дня — было использовано во всех остальных расчетах.
После этого ученые рассчитали корреляцию между индексом пассажиропотока и Rₒ внутри разных провинций. Также они отдельно сравнивали данные по перемещениям в Хубэе со скоростью распространения инфекции по остальной стране (чтобы оценить, насколько велик был вклад этой провинции в то, что происходило в остальных).
В итоге ученым удалось сделать два вывода:
- Во-первых, оказалось, что жесткие карантинные меры действительно были эффективными: в Пекине и пяти наиболее затронутых вирусом провинциях обнаружилась сильная положительная корреляция между тем, насколько сократились перемещения людей на метро в первое время после введения карантина и насколько замедлилось распространение инфекции.
- Во-вторых, оказалось, что через полтора-два месяца, когда перемещения пассажиров стали постепенно возвращаться к нормальным значениям, корреляция между пассажиропотоком и числом зараженных полностью исчезла.
Значит, жители научились сдерживать инфекцию без настолько больших экономических затрат, как это было в самом начале эпидемии. Интересно, что в Гонконге, где уровень инфицирования был изначально невысок, корреляции с пассажиропотоком в целом не наблюдалось.
Исследователи, однако, подчеркивают, что говорят в своей работе исключительно о корреляциях и не исследуют непосредственную причину распространения инфекции. Кроме того, они работали только с официальными данными по подтвержденным случаями коронавируса, тогда как истинное количество заболевших может быть существенно выше.
Тем не менее, в целом подобные данные указывают на то, что меры социального дистанцирования, введенные в Китае, по-видимому, существенно повлияли на ситуацию с распространением вируса. И сейчас поддержание среднего уровня перемещений граждан в общественном транспорте не должно само по себе вызвать повторной вспышки эпидемии.
При этом, конечно, нельзя недооценивать роль мер защиты от инфекции, которые не относятся к работе транспортной инфраструктуры, но которые по-прежнему призывают соблюдать в Китае.
Личная гигиена, соблюдение правил предосторожности при контактах с другими людьми и при нахождении вне дома — все это, безусловно, оказывает значительный сдерживающий эффект на дальнейшее распространение коронавируса в Китае.
Это надежное исследование?
Нил Фергюсон является одним из признанных экспертов в эпидемиологии и компьютерном моделировании эпидемий, на его отчеты опираются в своих решениях правительства США и Великобритании. О некоторых из этих работ мы подробно писали. Однако стоит отметить, что статьи и отчеты, связанные с коронавирусом, сейчас публикуются с огромной скоростью и не всегда проходят тот же уровень проверок, что и в более "мирные" времена. Так, в графиках, представленных в описанном выше отчете, для каждой провинции Китая есть две линии корреляции пассажиропотока: со скоростью инфекций конкретно в этой провинции и в провинции Хубэй. При этом на графике для самой провинции Хубэй это тоже две разные линии, ведущие себя по-разному. Это не значит, что в статье представлена в целом ложная информация. Но мы призываем на всякий случай помнить, что сейчас детали почти любого опубликованного анализа могут содержать неточности.
Анна Казнадзей