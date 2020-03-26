Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Отметим, что в момент написания этой статьи информация о досрочном завершении сезона отсутствовала на официальном сайте соревнований.

"Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершён. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ", - заявил президент саратовского "Автодора" Владимир Родионов.

Изначально планировалось, что сезон будет остановлен до 10 апреля, но сейчас стало известно о том, что соревнования прерываются полностью. Днём ранее тоже самое сделала Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

Непонятно, что будет с решением о распределении мест по итогам сезона-2019/20. В данный момент команды Единой лиги ВТБ провели от 18 до 20 игр регулярного сезона. Лидером являются подмосковные "Химки", которые представляют латвийские баскетболисты Янис Тимма и Дайрис Бертанс. На втором месте идёт московский ЦСКА Яниса Стрелниекса.