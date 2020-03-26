В Латвии могут запретить сборища на природе

Она напомнила, что в среду были констатированы первые пять случаев заболевания с неясным эпидемическим происхождением, поэтому правительство рассматривает дополнительные меры безопасности, в том числе ограничения на сборища людей в конкретных местах на природе.

Минздрав в этом вопросе учтет опыт других стран, в том числе Германии и Эстонии, где такие ограничения уже введены. Винькеле призывает людей уже в эти выходные "готовиться к ситуации, когда в природных парках, на морском побережье, в парках будут ограничения на количество людей".

Винькеле добавила, что правительство готово ввести такие ограничения и на выходных.