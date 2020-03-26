Медики смогут получить доплаты в размере до 50% от зарплаты

Участвующие в ограничении распространения Covid-19 медики в марте получат доплаты в размере до 50% от заработной платы, в последующие два месяца доплаты составят 20%. Такое решение сегодня приняло правительство.
После заседания Кабинета министров премьер Кришьянис Кариньш сообщил журналистам, что на доплаты медикам правительство потратит 8 млн евро.
Доплаты будут высчитываться на основе средних зарплат в конкретной категории медиков.
Доплаты получат медики Службы неотложной медицинской помощи, семейные врачи, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний, специалисты Группы по кризисному управлению Минздрава, Латвийского центра инфектологии, лабораторий и приемных отделений.
Найдена возможность также для выражения финансовой благодарности фармацевтам и их помощникам. В настоящее время с пациентов за рецепты на компенсируемые лекарства взимается небольшая плата, которая, согласно предложению правительства, в течение трехмесячного периода будет оставляться аптекам для выделения доплат фармацевтам.