Медики смогут получить доплаты в размере до 50% от зарплаты

Найдена возможность также для выражения финансовой благодарности фармацевтам и их помощникам. В настоящее время с пациентов за рецепты на компенсируемые лекарства взимается небольшая плата, которая, согласно предложению правительства, в течение трехмесячного периода будет оставляться аптекам для выделения доплат фармацевтам.