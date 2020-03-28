ОстаньсяДома ⟩ Фантазия, дедлайны и имитация офиса. Как я полтора года живу в самоизоляции

На протяжении последней недели мои коллеги рассказывали о личном опыте нахождения в самоизоляции. Пришло мое время! Да, кстати, я Катя! Привет! И моя история слегка отличается…

Дело в том, что "на карантине" я нахожусь уже полтора года, ибо в сентябре 2018-го благополучно ушла в условный декрет. Условный - потому что продолжаю уделять любимой работе несколько часов в день. Зачем? Потому что очень боюсь потерять связь с командой, происходящим вокруг и реальностью. А еще я всю жизнь боюсь "обабиться".

Стоит сказать, что еще задолго до начала моего затворничества я почти полгода работала из дома. Однако этот опыт нельзя назвать положительным - беспорядочный график, отсутствие рабочего места, постоянное откладывание "на потом" и многое другое, за что в аду тайм-менеджмента подогревают отдельный котел. На этот раз я четко решила - в тактике (точнее, в ее отсутствии) нужно срочно что-то (все!) менять. К тому же с появлением ребенка я стала адептом режима и расписаний. Тут в помощь пришли всевозможные блогеры со своими лайфхаками о том, как самодисциплинироваться и быть как можно более продуктивным. Из кучи предложенных ими "фишек" у меня прижилась лишь небольшая их часть, которыми я пользуюсь по сей день. Рассказываю (я ничего не советую, а просто делюсь своей историей)!

Утро. Наглядно ФОТО: Из личного архива

Один из таких советов звучит примерно так: чтобы настроиться на рабочую волну, нужно готовиться к началу работы из дома так же, как к походу в офис - сделать зарядку, позавтракать, накраситься, уложить волосы, одеться (нужное подчеркнуть) и только потом приступать к работе. В моем случае эти рекомендации работают на 200%. Конечно, я не расхаживаю по дому в выглаженной рубашке и только что постиранных брюках - обычной домашней одежды вполне достаточно,

а вот работать в пижаме - очень плохая идея, от которой безудержно веет желанием завалиться снова в кровать.

Конечно, есть и те, кто может быть продуктивным, сидя с ноутбуком на диване под пледом в три часа ночи, но давайте будем честными - это не про нас с вами!

В идеале рабочее место дома должно быть похоже на личный "уголок" в офисе - это помогает лучше сосредоточиться. C этим у меня проблемы, потому что в квартире не осталось ни одного квадратного сантиметра, где бы не лежало напоминание о полуторагодовалом жителе. Мне кажется, что я скоро так к этому привыкну, что после выхода на полную ставку буду таскать в офис резиновых уток и раскидывать детальки от "Лего", чтобы периодически наступать на них и разъяренно кричать благим...

ФОТО: Из личного архива