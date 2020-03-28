ОстаньсяДома ⟩ Фантазия, дедлайны и имитация офиса. Как я полтора года живу в самоизоляции

Недавно из-за коронавируса опустели офисы многих рижских компаний: они отправили своих сотрудников работать из дома, чтобы избежать заражения, поэтому в ближайшее время нас ждут бесконечные переписки в рабочем чате вместо совещаний и бесчисленные видеозвонки вместо деловых встреч. Наша редакция не стала исключением, и начиная с 13 марта весь TVNET работает "на удаленке".
На протяжении последней недели мои коллеги рассказывали о личном опыте нахождения в самоизоляции. Пришло мое время! Да, кстати, я Катя! Привет! И моя история слегка отличается…
Дело в том, что "на карантине" я нахожусь уже полтора года, ибо в сентябре 2018-го благополучно ушла в условный декрет. Условный - потому что продолжаю уделять любимой работе несколько часов в день. Зачем? Потому что очень боюсь потерять связь с командой, происходящим вокруг и реальностью. А еще я всю жизнь боюсь "обабиться".
Стоит сказать, что еще задолго до начала моего затворничества я почти полгода работала из дома. Однако этот опыт нельзя назвать положительным - беспорядочный график, отсутствие рабочего места, постоянное откладывание "на потом" и многое другое, за что в аду тайм-менеджмента подогревают отдельный котел. На этот раз я четко решила - в тактике (точнее, в ее отсутствии) нужно срочно что-то (все!) менять. К тому же с появлением ребенка я стала адептом режима и расписаний. Тут в помощь пришли всевозможные блогеры со своими лайфхаками о том, как самодисциплинироваться и быть как можно более продуктивным. Из кучи предложенных ими "фишек" у меня прижилась лишь небольшая их часть, которыми я пользуюсь по сей день. Рассказываю (я ничего не советую, а просто делюсь своей историей)!
Один из таких советов звучит примерно так: чтобы настроиться на рабочую волну, нужно готовиться к началу работы из дома так же, как к походу в офис - сделать зарядку, позавтракать, накраситься, уложить волосы, одеться (нужное подчеркнуть) и только потом приступать к работе. В моем случае эти рекомендации работают на 200%. Конечно, я не расхаживаю по дому в выглаженной рубашке и только что постиранных брюках - обычной домашней одежды вполне достаточно,
а вот работать в пижаме - очень плохая идея, от которой безудержно веет желанием завалиться снова в кровать.
Конечно, есть и те, кто может быть продуктивным, сидя с ноутбуком на диване под пледом в три часа ночи, но давайте будем честными - это не про нас с вами!
В идеале рабочее место дома должно быть похоже на личный "уголок" в офисе - это помогает лучше сосредоточиться. C этим у меня проблемы, потому что в квартире не осталось ни одного квадратного сантиметра, где бы не лежало напоминание о полуторагодовалом жителе. Мне кажется, что я скоро так к этому привыкну, что после выхода на полную ставку буду таскать в офис резиновых уток и раскидывать детальки от "Лего", чтобы периодически наступать на них и разъяренно кричать благим...
Многие фрилансеры скажут - необходимо придерживаться рабочего графика и четко отделять рабочий процесс от домашних дел. Это правда! Я всегда работаю в одно и то же время - пока ребенок спит днем и еще немного после того, как уложу его на ночь. Мозг будто привык, поэтому в эти часы становится наиболее активным, и даже в выходные дни, когда делать ничего не нужно, он сигнализирует - займи меня чем-нибудь. А чтобы легче было переключаться из режима "дом" в режим "работа", просто не нужно смешивать эти две формы. Иными словами, не стоит идти мыть пол, как только появились свободные десять минут. Лучше сходить на перекур, сделать кофе или позвонить коллеге. Так у вас не будет ощущения, что вы живете на работе.
Ремарка:
Конечно, у меня бывают дни, когда все идет наперекосяк - одной рукой приходится работать, другой - кормить сына, а третьей (воображаемой) - растягивать сутки хотя бы на 24,5 часа, чтобы все успеть. В такие дни нужно забыть про все лайфхаки и включать режим "выживания" - отличная проверка себя на прочность.
Я никогда не чувствую себя одинокой - наедине с собой мне комфортно. Всегда можно "подсесть на уши" мужу (он мало разговаривает, но отлично делает вид, что слушает), на худой конец - коту. А ребенок вообще самый благодарный слушатель. Поэтому карантин дается мне не так тяжело, как многим. Конечно, я не могу сказать, что с введением ЧС в стране в моей жизни совсем ничего не изменилось. Где-то между грязными подгузниками, варкой обедов и рабочими дедлайнами мне всегда удавалось найти время на поход в кино, на выставку или для встреч с подругами. От отсутствия подобных возможностей развивается легкое чувство клаустрофобии, от закрытых границ будто дышится немного тяжелее. С другой стороны, это отличное время сделать то, на что вечно не хватает времени (по крайней мере у меня) - дочитать книгу, посмотреть несколько фильмов из списка, который я веду уже с 2010 года (и он не уменьшается), начать небольшой ремонт, созвониться с друзьями из других стран, погрузиться с головой в давно забытое хобби.
А, да! Фантазия! Те, у кого есть маленькие дети, отлично смогут потренировать мозг - чем увлечь ребенка, чтобы ликвидировать его хотя бы на час.
Вынуждена признать, что немного злорадствую и надеюсь, что после карантина людей с фразой: "Тебе хорошо, ты из дома работаешь" - станет гораздо меньше. А то у меня уже места заканчиваются, куда их можно было бы послать…
А вообще я искренне надеюсь, что когда мы все это переживем, то как общество станем лучше. Будем относиться друг к другу уважительнее, добрее. Станем более ответственными. Перестанем трястись в эпилептическом припадке от мысли, что придется проводить много времени с семьей. Научимся жить в гармонии с собой и критически мыслить. Да прибудут с нами здоровье, фантазия, трезвость ума и дедлайны (нужное подчеркнуть)!