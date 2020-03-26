Covid-19 заболел врач Резекненской больницы

Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат у одного из врачей Резекненской больницы. Об этом в Twitter сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Эту информацию центр получил в четверг, 26 марта. Заболевшему медику даны рекомендации по поводу дальнейшего лечения.
SPKC šodien saņēma informāciju par saslimšanas gadījumu ar COVID-19 Rēzeknes slimnīcā.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 26, 2020
Saslimušajam ārstam sniegti ieteikumi tālākai rīcībai.
Эпидемиологи SPKC также связались с администрацией Резекненской больницы, чтобы проинструктировать о дальнейших необходимых действиях. В сотрудничестве с Резекненской больницей выявлены контактные лица, которым назначен домашний карантин.
В настоящее время Резекненская больница продолжает работу. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы найти источник инфекции и выявить пациентов.