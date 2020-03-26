Чт, 26.03.2020
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Covid-19 заболел врач Резекненской больницы

Иллюстративное фото.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Тест на коронавирус Covid-19 дал положительный результат у одного из врачей Резекненской больницы. Об этом в Twitter сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Эту информацию центр получил в четверг, 26 марта. Заболевшему медику даны рекомендации по поводу дальнейшего лечения.

Эпидемиологи SPKC также связались с администрацией Резекненской больницы, чтобы проинструктировать о дальнейших необходимых действиях. В сотрудничестве с Резекненской больницей выявлены контактные лица, которым назначен домашний карантин.

В настоящее время Резекненская больница продолжает работу. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы найти источник инфекции и выявить пациентов.

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